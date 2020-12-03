Kasım ayı Enflasyon rakamları açıklandı... 2020 Aralık kira zamları ne kadar olacak?

Büyük bir merakla beklenilen 2020 Aralık ayı enflasyon rakamları son dakika olarak açıklandı. Aralık ayı enflasyon oranı milyonlarca emekli ve memurun 2020 Ocak maaş zammını doğrudan etkileyecek. Vatandaşlar'2020 Aralık Enflasyonu ne zaman, saat kaçta açıklanacak ve Enflasyon rakamları yarın saat kaçta açıklanacak' sorularının yanıtlarını arıyor.

Büyük bir merakla beklenilen 2020 Aralık ayı enflasyon rakamları son dakika olarak açıklandı. Aralık ayı enflasyon oranı milyonlarca emekli ve memurun 2020 Ocak maaş zammını doğrudan etkileyecek. Pek çok vatandaş günler öncesinden '2020 Aralık Enflasyonu ne zaman, saat kaçta açıklanacak ve Enflasyon rakamları yarın saat kaçta açıklanacak' sorularının yanıtlarını aramaya başladı. Konuyla ilgili ayrıntıları sizler için hazırladık…

KASIM AYI ENFLASYON ORANI NE KADAR?

Türkiye İstatistik Kurumu Kasım ayına ilişkin enflasyon rakamlarını duyurdu. TÜFE yıllık yüzde 14.03 oldu.

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,30, bir önceki yılın Aralık ayına göre %13,19, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,03 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,04 artış gerçekleşti.

YILLIK EN DÜŞÜK ARTIŞ %0,67 İLE ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜN GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %0,99 ile giyim ve ayakkabı, %5,19 ile haberleşme ve %7,00 ile eğitim oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %29,42 ile çeşitli mal ve hizmetler, %21,08 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve %18,67 ile ulaştırma oldu.

AYLIK DÜŞÜŞ GÖSTEREN TEK GRUP %0,19 İLE EĞİTİM OLDU

Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Kasım ayında azalış gösteren tek ana grup %0,19 ile eğitim oldu. Alkollü içecekler ve tütün ana grubunda aylık değişim olmazken, en az artış gösteren gruplar %0,12 ile haberleşme ve %0,80 ile sağlık oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Kasım ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %4,51 ile ulaştırma, %4,16 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve %1,69 ile ev eşyası oldu.

Kasım 2020'de, endekste kapsanan 418 maddeden, 54 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 42 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 322 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %13,72, AYLIK %2,14 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2020 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,14, bir önceki yılın Aralık ayına göre %13,26, bir önceki yılın aynı ayına göre %13,72 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,50 artış gerçekleşti.

YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (Yİ-ÜFE) YILLIK %23,11, AYLIK %4,08 ARTTI

Yİ-ÜFE (2003=100) 2020 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %4,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre %22,26, bir önceki yılın aynı ayına göre %23,11 ve on iki aylık ortalamalara göre %10,69 artış gösterdi.

SANAYİNİN DÖRT ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT ENDEKSİ YILLIK %25,04 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında %19,63, imalatta %25,04 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %0,58 ve su temininde %12,83 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %30,07, dayanıklı tüketim malında %25,84, dayanıksız tüketim malında %18,90, enerjide %0,36 ve sermaye malında %27,85 artış olarak gerçekleşti.

SANAYİNİN DÖRT ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT ENDEKSİ AYLIK %4,33 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında %2,15, imalatta %4,33, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %1,69 ve su temininde %0,49 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında %4,77, dayanıklı tüketim malında %2,74, dayanıksız tüketim malında %4,17, enerjide %2,79 ve sermaye malında %2,58 artış olarak gerçekleşti.

YILLIK EN YÜKSEK AZALIŞ %21,16 İLE TÜTÜN ÜRÜNLERİ ENDEKSİNDE GERÇEKLEŞTİ

Yıllık en fazla azalış; %21,16 ile tütün ürünleri, %3,46 ile kok ve rafine petrol ürünleri, %3,37 ile ham petrol ve doğalgaz olarak gerçekleşti. Buna karşılık metal cevherleri %53,36, ana metaller %48,92, diğer mamul eşyalar %37,42 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

AYLIK AZALIŞ %5,57 İLE TÜTÜN ÜRÜNLERİ ENDEKSİNDE GERÇEKLEŞTİ

Aylık azalış; %5,57 ile tütün ürünleri alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık ana metaller %7,43, gıda ürünleri %6,40, kağıt ve kağıt ürünleri %5,46 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

ARALIK AYI KİRA ZAMMI 2020

Kasım ayı tüketici fiyat endeksinin açıklanmasıyla birlikte Aralık ayı için kira artış oranı da açıklanmış oldu.. Enflasyon kasımda yüzde 2,3 artarken, yıllık bazda yüzde 14,03 oldu. Ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,75, en yüksek yüzde 1,80 aralığında yer aldı. Tüketici Fiyat Endeksi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 2,13 artış göstermişti.

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,30, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 13,19, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,03 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,04 artış gerçekleşti.

Aralık ayında ne kadar kira ödeyeceğini düşenen ve hesaplamak isteyenler için, enflasyon oranına göre kira hesaplama, kira artış oranı nasıl hesaplanır araştırmalarını yaptık.

ARALIK 2020 KİRA ARTIŞ ORANI NE OLDU?

Enflasyon kasımda yüzde 2,3 artarken, yıllık bazda yüzde 14,03 oldu. Ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,75, en yüksek yüzde 1,80 aralığında yer aldı. Tüketici Fiyat Endeksi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 2,13 artış göstermişti.

ENFLASYONA GÖRE ARALIK KİRA ZAMMI HESAPLAMA

Konut Kirası: 1.000 TL

TÜİK TEFE TÜFE Aralık 2020 Kira Artış Oranı: % 14,03

Aralık Ayı Kira Zammı Tutarı: 140,3 TL

Aralık Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.140,3 TL

Açıklanan rakamlara göre kirası bin lira olan bir kiracının Aralık ayında ödeyeceği kira zammı 140,3 TL lira olarak hesaplanmakta olup zamlı kira tutarı ise 1.140,3 TL lira olarak gerçekleşmektedir.

ENFLASYONA GÖRE KİRA ARTIŞ ORANLARI NASIL HESAPLANIR?

Kira artış oranı ev sahibinizin ya da iş yeri sahibinizin uygulayacağı en yüksek zam oranını belirler. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı 'nın hazırladığı Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz Eylül ayında açıklanmıştı. Bu açıklamayla Yeni Ekonomi Paketi'nde kira zamlarının artık tüketici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi oranlarına göre belirlenmesine karar verilmişti. Kira artış oranları da artık üst sınır tüketici fiyat endeksi oranlarına göre hesaplanıp bu şekilde kiracıya bildiriliyor.