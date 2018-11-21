Kaşıkçı Cinayeti, Prens Selman'ın Koltuğunu Sallıyor

Suudi Arabistan'dan gelen bir grup tarafından, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Prens Selman'ı tahtından edeceği iddia edildi. Konuya ilişkin Suudi kraliyet ailesine yakın bir kaynağın açıklamalarını haberleştiren İngiliz basın kuruluşu Daily Mail, Prens Selman'ın yerine Kral Selman'ın kardeşinin geleceğini belirtti.

SELMAN'A ALTERNATİF ARANIYOR

Prens Ahmed Bin Abdulaziz

Suudi kraliyet mahkemesine yakın bir kaynak, Suud ailesinin üyelerinin Cemal Kaşıkçı cinayetinden sonra Veliaht Prens Selma'nın yerine geçecek başka bir alternatif isim bulma çalışmalarına başladıklarını söyledi. Kaynak, kraliyet ailesi üyeleri arasında Veliaht prens Selman'nın tahta geçmesini önlemek için çok sayıda gizli planlar yapmaya başladıklarını öne sürdü.

AHMET BİN ABDULAZİZ HAZIRLANIYOR

Kaynak ayrıca, şuan Kral Selman'dan sonra en küçük ve hayatta kalan tek kardeşi olan 76 yaşındaki Prens Ahmed Bin Abdulaziz'i tahta geçme planları yaptığını söyledi. Prens Ahmed Bin Abdulaziz, Kaşıkçı olayından sonra ağabeyi Kral Selaman ve yeğeni Veliaht Prens Selman'dan uzaklaşmıştı.