Kasapoğlu: "Ülkemizin hem ulusal anlamda hem global manada sembolü olan sporcularımıza en ciddi desteği vermeye devam edeceğiz" - Haberler
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Kasapoğlu: "Ülkemizin hem ulusal anlamda hem global manada sembolü olan sporcularımıza en ciddi desteği vermeye devam edeceğiz"

AA / Bayram Akkaya - Haberler | Güncel

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması Plaket takdimleri Toplu fotoğraf çektirilmesi ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik Projeleri Destekleme Programı kapsamında KADEM tarafından yürütülen "Geleneksel üretimin genç gönüllü elçileri"...

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması

Plaket takdimleri

Toplu fotoğraf çektirilmesi ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik Projeleri Destekleme Programı kapsamında KADEM tarafından yürütülen "Geleneksel üretimin genç gönüllü elçileri" projesinin kapanış töreninde konuştu. (2)

Kasapoğlu: Ülkemizin hem ulusal anlamda hem global manada sembolü olan sporcularımıza en ciddi desteği vermeye devam edeceğiz

Kasapoğlu: Ülkemizin hem ulusal anlamda hem global manada sembolü olan sporcularımıza en ciddi desteği vermeye devam edeceğiz

Kasapoğlu: Ülkemizin hem ulusal anlamda hem global manada sembolü olan sporcularımıza en ciddi desteği vermeye devam edeceğiz

AA / Bayram Akkaya - Son Dakika Haberleri

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