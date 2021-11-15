Kasapoğlu: "Ülkemizin hem ulusal anlamda hem global manada sembolü olan sporcularımıza en ciddi desteği vermeye devam edeceğiz"
AA / Bayram Akkaya - Haberler | Güncel
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması Plaket takdimleri Toplu fotoğraf çektirilmesi ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik Projeleri Destekleme Programı kapsamında KADEM tarafından yürütülen "Geleneksel üretimin genç gönüllü elçileri"...
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması
Plaket takdimleri
Toplu fotoğraf çektirilmesi ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik Projeleri Destekleme Programı kapsamında KADEM tarafından yürütülen "Geleneksel üretimin genç gönüllü elçileri" projesinin kapanış töreninde konuştu. (2)