Kasapoğlu: "Sizlerle Adaleti, Sevgiyi, Kardeşliği Büyüteceğiz"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "İnşallah bu ülkeyi, medeniyeti, coğrafyayı 2023 vizyonumuzla çok ileriye taşıyacağız. Bu ülkede nifak tohumu ekmek isteyenlere karşı sizlerle adaleti, sevgiyi, kardeşliği büyüteceğiz." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin'e gelen Kasapoğlu, Yeşilli ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret etti.

Burada vatandaşlara seslenen Kasapoğlu, İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yıl dönümü olduğunu anımsatarak, "Allah bu millete tekrar bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın." ifadesini kullandı.

Birlik ve beraberlik içerisinde olunduğu müddetçe bu milletin ve vatanın parçalanamayacağını kaydeden Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Allah bizi kardeş ilan etmiş, aramıza hiç kimse hiçbir güç ve şer odağı giremez. Sizler bizim için çok değerlisiniz. Bütün imkanlarımızı sizler için harcadık, bundan sonra inşallah daha iyisini ve fazlasını yapacağız. 2002 öncesi Türkiye ile 2002 sonrası Türkiye gerçekten çok farklı. Türkiye'de 2002 öncesi risk ve sis altında bir Türkiye var. Dış politikada maalesef boyun eğen bir Türkiye var. Ama 2002 sonrasına baktığımızda sanayisi, ekonomisi, eğitimi, sağlığı, sporu, ulaşımı ve enerjisiyle çok farklı bir Türkiye ile karşı karşıyayız. İnşallah bu ülkeyi, medeniyeti ve coğrafyayı 2023 vizyonumuzla çok ileriye taşıyacağız."

Kadınların toplumun mimarı, milletin ve bu ülkenin direği olduğunu aktaran Kasapoğlu, "Bu yüzden sizler için çalışacağız." diye konuştu.

"Ülkemizde son 17 yılda spor anlamında çok güzel tesisler yapıldı. 2002 yılında bin 500 spor tesisi varken şimdi 5 bine yakın tesis var." ifadesini kullanan Kasapoğlu, öğrenci yurtlarında 2002'de 200 bin yatak kapasitesi varken bunun şimdi yaklaşık 700 bine ulaştığını aktardı.

Kasapoğlu, bunları hep birlikte artırmak için 31 Mart'ta en güçlü desteğin verilmesi gerektiğini dile getirerek, Yeşilli halkının hiçbir zaman bu dağların başını öne eğdirmediğini vurguladı.

Başta Mardin Büyükşehir Belediyesi olmak üzere bazı ilçe belediyelerinin vatandaşın oyuyla gelmesine rağmen hizmet üretmediğini ifade eden Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Yol yapacakken çukur kazanlar, gönüllülerimizi delik deşik edenler, bu coğrafyanın insanlarına ihanet edenlerdir. Hep birlikte bunu tecrübe ettik. Ancak biliyorsunuz gerek kayyumlarımız gerekse hükümet icraatlarımızla bu beldeleri onların onca tahripkar icraatlarına rağmen baştan sona imar ettik. Bu ülkede nifak tohumu ekmek isteyenlere karşı sizlerle adaleti, sevgiyi, kardeşliği büyüteceğiz."

Bakan Kasapoğlu, tesis sayısı gibi sporcu sayısını da arttıracaklarını belirterek, dünya ve Avrupa şampiyonları çıkaracaklarını, bunun için spor alanlarının sayısını çoğaltacaklarını vurguladı.

Sporun her branşına önem verdiklerini aktaran Kasapoğlu, ilçede yaptıkları ve yapacakları yatırımlara ilişkin bilgi verdi.

AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Vejdi Kahraman da HDP'li belediyelerin bölgeye hiçbir hizmet yapmadığını ve bölgeye büyük bir acı yaşattığını belirterek, "Bunu bütün halk gördü ve yaşadı. İnanıyorum ki bu halk bunu unutmayacak." dedi.

Yeşilli Belediye Başkanı ve AK Parti'den aday Hayrettin Demir de ilçeyi şehir kültürüne taşımanın gayreti içinde olduklarını söyledi.

Ziyarete, AK Parti Mardin milletvekilleri Şeyhmus Dinçel ve Cengiz Demirkaya, AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu ve İl Başkanı Faruk Kılıç da katıldı.

Kaynak: AA