Kaş'ta korkutan orman yangını! Yerleşim yerleri de zarar gördü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kaş'ta korkutan orman yangını! Yerleşim yerleri de zarar gördü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. 5 helikopter ve 20 arazöz ile çok sayıda orman işçisi, yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ediyor. Söndürme çalışmaları sürerken yangın alanına yakın noktada bulunan yerleşim yerlerinde bazı evler de zarar gördü.

Kaş'a bağlı Üzümlü ve İslamlar mahalleri arasındaki Çetili mevkiindeki ormanlık alanda saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler hızla yayılırken, ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

HAVADAN VE KARARDAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Yangına Kaş Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 4 arazözle ekipler müdahale etti. Rüzgarın zaman zaman yön değiştirmesi ve aşırı sıcak nedeniyle yangına müdahale güçlükle yapılabilirken, bölgeye havadan müdahale için de helikopter desteği gönderildi. Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor. Bölgeye yakın yerleşim yerlerinde oturanlar da kendi imkanlarıyla ekiplerin çalışmasına destek veriyor.

Kaş'ta korkutan orman yangını! Yerleşim yerleri de zarar gördü

İKİNCİ YANGIN ÇIKTI, KONTROL ALTINA ALINDI

Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Üzümlü ve İslamlar mahallerinde çıkan yangının ardından Andifli Mahallesi Çerçiler mevkisindeki su deposunun bulunduğu Kızılçam ormanında da saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. İlk yangının olduğu bölgeye yarım saat uzaklıktaki alevlere müdahale için helikopter yönlendirildi. Bölgeye giden ekipler, ikinci yangına da müdahale çalışmalarına başladı. Uzun uğraşlar sonucu Andifli bölgesinde çıkan yangın, kontrol altına alındı. Söndürme ve soğutma çalışmalarına da başlandı.

Kaş'ta korkutan orman yangını! Yerleşim yerleri de zarar gördü

TEDBİR AMACIYLA BOŞALTILDI

Üzümlü ve İslamlar bölgesindeki yangını ise söndürme çalışmaları devam ediyor. 5 helikopter ve 20 arazöz ile çok sayıda orman işçisi, yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ediyor. Yangın alanına yakın noktada bulunan yerleşim yerlerinin ise tedbir amacıyla boşaltıldığı öğrenildi.

YEŞİLKÖY'DE BAŞLAYAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Öte yandan ilçeye bağlı Yeşilköy Mahallesi'nde yüksek gerilim hattının kopması nedeniyle ormanlık alanda yangın çıktığı ve hızlı müdahaleyle alevlerin büyümeden söndürüldüğü öğrenildi.

VİLLALARDAN BAZILARI ZARAR GÖRDÜ

Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Üzümlü ve İslamlar'daki yangının bölgede seyrek olarak bulunan bazı villalara da sıçradığı belirlendi. Villalardan bazılarının yanarak zarar gördüğü kaydedildi. Karadan ve havadan söndürme çalışmalarının sürdürüldüğü bölgedeki son durumla ilgili sosyal medyadan paylaşım yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Antalya'mızın Kaş ilçesinde 2 noktada çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle beraber hızla müdahale ettik. Andifli'deki yangın tamamen söndürüldü. İslamlar ve Üzümlü mahallelerinde süren yangını söndürmek için itfaiye birimimiz tüm gücüyle çalışmalarına devam ediyor" dedi.

Kaş'ta korkutan orman yangını! Yerleşim yerleri de zarar gördü
Kaş'ta korkutan orman yangını! Yerleşim yerleri de zarar gördü
Kaş'ta korkutan orman yangını! Yerleşim yerleri de zarar gördü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Yeni hayatına dört elle sarılan Melek İpek de bugün sınava girdi! Hedefinde matematik öğretmenliği var
Yeni hayatına dört elle sarılan Melek İpek de bugün sınava girdi! Hedefinde matematik öğretmenliği var
Antalyalı fenomen Marmara'da müsilaja daldı... Denizdeki son durum içleri acıttı
Antalyalı fenomen Marmara'da müsilaja daldı... Denizdeki son durum içleri acıttı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Poyraz Muharrem İnce Meral Akşener Süleyman Soylu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Alişan Şevval Şahin Kaan Yıldırım Yiğit Marcus Aral
Spor Fatih Terim Mert Müldür Burak Yılmaz Yiğit Şardan Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kaş'ta korkutan orman yangını! Yerleşim yerleri de zarar gördü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.6.2021 20:24:53. #1.16#

title