Kartepe'de Temmuz ayı meclis toplantısı gerçekleşti
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Kartepe'de Temmuz ayı meclis toplantısı gerçekleşti

Kartepe Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısı Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman başkanlığında gerçekleşti.

Kartepe'de Temmuz ayı meclis toplantısı gerçekleşti
03.07.2020 14:34 | Son Güncelleme: 03.07.2020 14:38

Kartepe Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısı Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman başkanlığında gerçekleşti.

Kartepe Belediyesi meclisi, korona virüs nedeni ile 3 ay sonra tekrar gerçekleştirildi. Belediye Temmuz ayı meclis toplantısı Kartepe Belediye Başkanı Kocaman başkanlığında belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. Meclis toplantısında 16 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Sosyal mesafe önlemlerinin alındığı toplantıda konuşan Başkan Kocaman "Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında meclis toplantılarını 3 ay boyunca yapamadık. Sizleri özlemişiz sizlerle birlikte olmak çok güzel. Covid-19 süreci devam etmektedir. Dünya olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Doktorlarımız bile bu durumu ilk defa tecrübe etti. Nüfus sayımları hariç hayatımızda sokağa çıkma yasağı bilmezdik. Bazı hemşehrilerimizi kaybettik. Halen daha tedavisi ve aşısı bulunmadığından tedbirlerimize devam ediyoruz. Bu süreçte tüm siyasi parti temsilcileri ve sizlerle istişare içerisinde olduk. Yürekten kalpten teşekkür ediyorum. 14 kuraldan 3 kurala düştük. Hayatımıza bu gerçeği kabul ederek devam etmeliyiz. Kartepe'nin sağlığı için büyük gayret içerisindeyiz. Yani kontrollü sosyal hayatımıza tedbirli olarak devam edeceğiz" dedi.

Başkan Kocaman'ın konuşması sonrasında meclis üyelerine çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıldı. CHP'li meclis üyesi Alper Gümrük'ün istifa etmesi sonrasında yerine Ayla Aydın Demir geldi. 2019 yılı Denetim Komisyonu Raporu hakkında meclis üyelerine bilgi verildi. Meclis toplantısında bir yıl süreyle görev yapacak olan encümen Üyeliklerine meclis üyelerinden Ahmet Özüer, Eda Açıkyol ve Murat Soyer seçildi. Meclis gündeminde yer alan 'ihtisas komisyonları' kurulması ve üyelik seçimlerinde, Plan ve Bütçe Komisyonuna Ali Karakaş, Selçuk Kösemen, Kerem Yılmaz, Yüksel Dilek, Özlem Çankaya; İmar Komisyonuna Enes Aydınlı, Tuğçe Timur, Niyazi Aydın, Faruk Sarman, Sabri Soyer; Sosyal Hizmetler Komisyonuna; Recep Ubay, Mahir Tutak, Emine Özdemir, Tahsin Varol, Yakup Kalmuk; Çeşitli İşler Komisyonuna Erol Yılmaz, Ahmet Sağırkaya, Orhan Akyüz, Fatma Öztaşkın, Tugay Adak; Çevre Komisyonuna; Tahsin Varol, Ali Kumru, Recep Topal, Niyazi Aydın, Esat Alioğlu; Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna Tuğçe Timur, Selami Tarakçı, Faruk Cengizhan, Faruk Sarman, Ayla Aydın Demir seçildi.

Meclis gündemi öncesinde CHP grubu tarafından verilen soru önergelerine cevap veren Kocaman, "Eşme Mahallesi ışıklar mevkiinde D-100 bağlantı yoluyla ilgili olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ve Karayolları ile gereken görüşmelerimizi yapmaktayız. Normalde bizim yetkimizde olan bir yer değildir. Bu bağlantı noktasında gereken görüşmelerimizi yerine getiriyoruz. Sürücülerin ve yaya hemşehrilerimizin güvenliği için koordinasyon ve takibini yapacağız" açıklamasında bulundu.

Meclis gündeminde yer alan Arslanbey Mahallesi uygulama imar planı ve plan hükmü değişikliği hakkında ek süre talebi oy birliği ile kabul edilirken, Balaban Mahallesi'nde bulunan Değirmenkapı Parkı'nın isminin kısa süre önce vefat eden Balaban Mahallesi Muhtar Hasan Erkan Parkı ve Şirinsulhiye Mahallesi'nde bulunan Okul Parkı'nın isminin Şirinsulhiye Mahallesi Muhtar Ceyhun Gülser Parkı olarak değiştirilmesi teklifi Çeşitli İşler Komisyonu'na havale edildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Kocaeli İl Müdürlüğüne bina tahsisi maddesi Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilirken, kira ödemelerinin 3 ay ertelenmesi maddesi de kabul edildi. Kira ödemelerinin ertelenmesi maddesi için açıklama yapan Kartepe Belediye Başkanı Kocaman, "TBMM'ne de alınan kanuna göre hareket ediyoruz. Covid-19 salgını sürecinde birçok iş yerinin kirası 3 ay alınmayacak, peşin ödeme yapan iş yerlerinin sözleşmesinin bitmesine müteakip sonuna 3 ay eklenecek. Bu alınan karar ülkemiz geneli için geçerlidir. Yasal çerçevesi olan bir konuda bireysel inisiyatif ile dışına çıkmamız doğru olmayacaktır. Ancak imkanlarımız dahilinde farklı çözüm ve formüller üretmek için hep birlikte elimizi taşın altına sokacağız. Yaraların sarılmasında küçük bir katkımız olursa bundan mutluluk duyarım" ifadelerine yer verdi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün Balaban Mahallesi'nde '2/B' alanlarında yapılacak uygulama ekipleriyle birlikte görev yapmak üzere İbrahim Ertuğ, Davut Demirci, Metin Demir, Hızır Yıldırım, Vural Karakadılar, Kerim Dizdaroğlu bilirkişi heyetine seçilmesi kabul edildi. Mecliste bir başka gündem konusu ise imar planı itirazları oldu. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 10 numaralı planlama bölgesi imar planına, Ataevler Mahallesi uygulama imar planı değişikliğine, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi uygulama imar planı değişikline ve 7 numaralı planlama bölgesi planlarına itirazlar gerçekleşti. İmar planı kapsamındaki bu itirazlar İmar Komisyonu'na havale edildi.

Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 2019 mali kesin hesap, 2020 mali yılı gelir tarifesine ek yapılarak Hayvan Kesimi Denetleme Ücretlerinin tespiti, 2020 mali yılı gelir tarifesine ek yapılarak havuz kullanım ve yüzme eğitim ücretlerinin tespiti maddeleri Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi.

Meclis toplantısı, Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilen gündem maddelerini görüşmek üzere 07 Temmuz saat 15.00'te toplanmak üzere ertelendi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Manşet

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