Kartal'da 2021-2022 eğitim öğretim yılı açılış töreni düzenlendi
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Kartal'da 2021-2022 eğitim öğretim yılı açılış töreni düzenlendi

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Ayabakan - Haberler | Güncel

Kartal'da 2021-2022 eğitim öğretim yılı açılış töreni düzenlendi Yüz yüze eğitime başlayan çocuklara çanta ve dezenfektan hediyesi Okullarda yüz yüze eğitimin tekrar başlaması nedeniyle Kartal'da 2021-2022 eğitim öğretim yılı açılış töreni düzenlendi.

Kartal'da 2021-2022 eğitim öğretim yılı açılış töreni düzenlendi

Yüz yüze eğitime başlayan çocuklara çanta ve dezenfektan hediyesi

İSTANBUL - Okullarda yüz yüze eğitimin tekrar başlaması nedeniyle Kartal'da 2021-2022 eğitim öğretim yılı açılış töreni düzenlendi. Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Harun Tüysüz'ün katıldığı etkinlikte, yöresel halk oyunları performansı ve Wushu gösterisi sergilendi. Başkan Gökhan Yüksel de sınıflarına giren minik öğrencilerle sohbet etti. Ayrıca Kartal Belediyesi tarafından içerisinde dezenfektan bulunan okul çantaları da öğrencilere hediye edildi.

Korona virüs salgını nedeniyle bir süredir yüz yüze eğitimin yapılamadığı okullarda bugün itibariyle tekrar yüz yüze eğitim yapılmaya başlandı. Kartal'da Öğretmen Zekeriya Güçer İlkokulunda 2021-2022 eğitim öğretim yılı açılış töreni düzenlendi. Törene Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Harun Tüysüz katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlanan törende şiirler okundu, Van yöresi Halk Oyunları performansı sergilendi. Türk Halk Müziği dinletisinin de yapıldığı etkinlikte Wushu gösterisi gerçekleştirildi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan yüksel, ders için sınıflarına giren minik öğrencilerle bir araya gelerek onlarla muhabbet etti. Ayrıca, İbrahim Saime Zıpkın ilkokulunda yüz yüze eğitime başlayan öğrencilere Kartal Belediyesi tarafından içerisinde dezenfektan bulunan okul çantaları hediye edildi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Bugün okulların açıldığı ilk gün. Biz de minik yavrularımızla birlikte olduğumuz için çok mutluyuz. Sabah ailelerin heyecanını gördük, öğretmenlerin, okul yöneticilerinin heyecanını gördük. Şimdi de çocuklarımızın heyecanını gördük. Biz de bir takım hazırlıklar içerisinde çalışmalar yaptık. Çocuklarımızın temizlikleri dahilinde dezenfektan gibi hazırlıklarımızı yaptık. Temiz, pırıl pırıl okullar hazırladık onlara. Çünkü çok özlemişlerdi okullarını. Güzel bir şekilde okullarını görmelerini istedik. Yeni öğretim yılı hayırlı olur umarım. Okul müdürlerimiz ve ilçe eğitim müdürümüzle iyi bir hazırlık yaptık. İnşallah güzel bir eğitim yılı geçer ve kayıplarımızı da geride bırakırız. Biz de üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirdik getirmeye de devam edeceğiz" dedi.

Yüz yüze eğitim göreceğinden dolayı mutlu olduğunu belirten 2. sınıf öğrencisi Elif Adıbelli, "Çok mutluyum okul açıldığı için. Online eğitimdense böyle okula gelmek daha güzel. Arkadaşlarımı ve öğretmenimi çok seviyorum. İyi ki varlar, iyi ki okul arkadaşlarım" diye konuştu.

Kartal'da 2021-2022 eğitim öğretim yılı açılış töreni düzenlendi
Kartal'da 2021-2022 eğitim öğretim yılı açılış töreni düzenlendi
Kartal'da 2021-2022 eğitim öğretim yılı açılış töreni düzenlendi
Kartal'da 2021-2022 eğitim öğretim yılı açılış töreni düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Ayabakan

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