Hayatını kaybeden Grup Yorum üyesiyle ilgili paylaşım yapan hakim, görevden uzaklaştırıldı
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Hayatını kaybeden Grup Yorum üyesiyle ilgili paylaşım yapan hakim, görevden uzaklaştırıldı

İzmir Karşıyaka Hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan, terör örgütü propagandası yapmak suçundan hakkında açılan soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldı. Pehlivan'ın söz konusu paylaşımı, Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek ile ilgiliydi.

Hayatını kaybeden Grup Yorum üyesiyle ilgili paylaşım yapan hakim, görevden uzaklaştırıldı
15.05.2020 15:30 | Son Güncelleme: 15.05.2020 16:51

Sonlandırdığı açlık grevi sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in ölümüne ilişkin Twitter hesabı üzerinden paylaşımlar yapan İzmir Karşıyaka Hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan hakkında soruşturma açıldı. "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan hakkında soruşturma başlatılan Pehlivan, 3 ay süreyle görevden uzaklaştırıldı.

SORUŞTURMA AÇILDI

Karşıyaka Hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımlar nedeniyle "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştı. Pehlivan, açlık grevine başlayıp geçtiğimiz günlerde kaldırıldığı hastanede ölen Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek için sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunmuştu.

3 AY SÜREYLE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Hakimler ve Savcılar Kurulu, sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle İzmir Karşıyaka Hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan'ı 3 ay süreyle tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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