Karşıyaka'da İki Efsaneye Vefa Örneği

KARŞIYAKA, İZMİR (Habermetre) - Karşıyaka Belediyesi Türkiye'nin en köklü kulüplerinden Karşıyaka Spor Kulübü'nün 109. kuruluş yıl dönümünde kulübün önemli değerlerinden Arif Dökel ve Atakan Karakaplan'ın ismini parklara vererek yaşarken ölümsüzleştirdi.

Karşıyaka Spor Kulübü futbol tarihinde önemli bir yeri olan, 1969-1970 sezonunda teknik direktörlük yaparak takımı şampiyonluğa ulaştıran Arif Dökel'in ismi Dedebaşı Mahallesi 6100 Sokak'ta yer alan bir parka verildi. Karşıyaka'da basketbol denince akla gelen ilk isimlerden, yaşarken efsaneleşen Atakan Karakaplan'ın ismi ise Mustafa Kemal Mahallesi 6794/1 sokaktaki bir parka verildi. Basketbol Denince Akla Gelen İlk İsim Atakan Karakaplan Parkı'nın açılış töreninde konuşan Mustafa Kemal Mahallesi Muhtarı Hanımşah Han, mutluluğunu dile getirerek emeği geçen herkese teşekkür etti. Karşıyaka Spor Kulübü adına konuşma yapan KSK Divan Kurulu Başkanı Fatih Diniz şunları kaydetti: "Atakan Karakaplan bizim için çok şey ifade eder, Karşıyaka'da basketbol denince akla gelen ilk isimdir. Atakan Ağabey'in çok önemli özelliklerinden biri de kulübümüze altyapıyı öğretmesidir; basketbola antrenör nasıl yetiştirilir, basketbolda nasıl yöneticilik yapılır onu da öğretti. Kendisine çok teşekkür ederim. Arif Dökel de kulübümüz için çok değerli bir isimdir, bizim önemli değerlerimizdendir. İsminin yaşatılması kulübümüz için bir onurdur. İnsanların yaşarken anılması çok önemlidir bu nedenle emeği geçen herkese teşekkür ederim, kutlarım. " Dedesine İthaf Etti Şair, yazar Okan Yüksel ise, "Sporda amaç rekorlar kırıp madalya kazanmak değildir. Spor amacına uygun yapılmalıdır. Atakan Karakaplan Karşıyaka'ya bir hayat armağan etmiştir. Atakan Karakaplan ve Arif Dökel'e uzun yaşamlar diler, emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. Organizasyondan gurur duyduğunu vurgulayan Atakan Karakaplan, parkı dedesine ithaf ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "35 sene sonra böyle bir teveccühü bana gösteren sayın başkan ve değerli meclis üyelerine şükranlarımı sunuyorum, çok mutlu ve gururluyum. Amatörce hizmet ettiğim kulübümün onur günü, bütün Kaf Sin Kaf'lıların bu önemli gününü kutluyorum. Bu açık hava sahasını Mustafa Kemal'in silah arkadaşı, istiklal madalyası sahibi değerli dedem Süreyya Karakaplan'a ithaf ediyorum. " Yaşasın Kaf Sin Kaf! Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay Karşıyaka Spor Kulübü'nün önemini bir kez daha vurguladığı konuşmasında şunları kaydetti: "Çok büyük bir camianın, çok değerli bir kentin belediye başkanı olarak elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Karşıyaka'nın ne kadar değerli olduğunu anlamak, Kaf Sin Kaf'ın ne kadar önemli bir kurum olduğunu anlamak; Kaf Sin Kaf'a yürekten bağlanmış, hayatını adamış insanların neler hissettiğini anlamak gerektiğini tekrar tekrar hissediyorum. Karşıyaka Spor Kulübü çok köklü bir kulüptür, bugüne kadar tüm zorlukları nasıl aşmışsa bundan sonra da aşacaktır. Birbirimize kenetlenip birlikte mücadele etmeli ve kentimizi sevmeliyiz. Büyüklerime seslenmek istiyorum; sizlerle bir arada olmak bir onur, bugüne kadar camiamıza yaptığınız her şey için çok teşekkür ediyoruz. Yaşasın Karşıyaka, yaşasın Kaf Sin Kaf. " Arif Dökel'in oğlu Fatih Dökel ise tüm ailesi adına yaptığı konuşmada çok gururlu ve mutlu olduklarını söyledi.

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