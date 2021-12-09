Karşıyaka'da Dünya Gönüllüler Günü için söyleşi düzenlendi

KARŞIYAKA, İZMİR (Bültenler) - Karşıyaka Belediyesi 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü kapsamında bir söyleşi gerçekleştirdi. Sosyal sorumluluk projelerinin ve gönüllü desteğinin konuşulduğu söyleşide, Karşıyaka ve gönüllülere dair geliştirilecek projeler de tanıtıldı. Moderatörlüğünü Rafet Yacan'ın yaptığı '3. Milenyumda Gönüllü Olmak' başlıklı söyleşi ilgiyle takip edildi.

"İŞ BİRLİĞİ ÇOK ÖNEMLİ"

Söyleşinin açılış konuşmasını gerçekleştiren Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, sivil toplum kuruluşlarının sosyal hayattaki önemini vurgulayarak şunları kaydetti: "Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay: "Belediye başkanlığı görevini aldıktan sonra pek çok sorunla karşılaşıyorsunuz ve bunların çözümü ile ilgili çabalar gösterirken belediyenin gücünün her sorunu çözmeye yetmediğini fark ediyorsunuz. Bu sorunun gelişmişlik düzeyi her ne olursa olsun bütün dünya ülkelerinde var olduğunu görüyor ve dönüp topluma bakıyorsunuz. Toplumda organize olmaya çalışan ya da bunu başarmış grupları, sivil toplum örgütlerini görüyorsunuz. Bir ülke ne kadar medeni ise sorun çözme alanında kamu, sivil toplum arasındaki iş birliği o kadar gelişmiş oluyor. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken şeylerden birisi sivil toplumu duyarlılık üzerine sorunları çözmeyi bireysel çabasıyla da sağlamaya çalışan insanların örgütlenmesi üzerine de çaba göstermek ve sivil topluma destek olmak için yollar bulmak. Bu anlamda biz de pek çok şey yapmaya çalıştık ve çalışacağız. Örneğin sivil toplum kuruluşlarınına destek vermek adına Karşıyaka'da bir sivil toplum kuruluşları yerleşkesini hayata geçirdik, çok yakında faaliyete başlayacak. Hepimizin içinde farklı nedenlerle oluşmuş duyarlılıklar ya da zorunluluklar nedeniyle topluma bir şeyler vermek, insanlar için bir şeyler yapmak duygusu var. Bunun yapmanın doğru yolu bizim gibi düşünen insanlarla birlikte bir sivil toplum kuruluşu çatısı altında daha organize faaliyetler yürütmek."

MÜZİK DİNLETİSİ

Karşıyaka Belediye Orkestrası'nın da müzik ve tınılarıyla renk attığı söyleşide Yaşar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Kevser Çimenli, Uluslararası Lions Dernekleri Birliği 118 R Yönetim Çevresi Federasyonu Başkan Yardımcısı Refik Dinç, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Aslı Tamtürk, Arama Kurtarma Derneği Operasyon Birim Sorumlusu Murat Aras, Pi Gençlik Derneği Başkanı Begüm İntepeler, TURMEPA Deniz Temiz Derneği Eğitim İzmir Proje Koordinatörü Songül Özgür Altınok söyleşide konuşmacı olarak yer aldı.

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