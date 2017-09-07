Karşıyaka'da 9 Eylül Coşkusu

8 Eylül akşamı (yarın) Çarşı içindeki Fener Alayı ve sonrasında Kahramanlık Türküleri Konseri ile başlayacak olan etkinlikler, 9 Eylül akşamı Yazar Sinan Meydan'ın söyleşisi ile devam edecek. Başkan Akpınar "Kurtuluş coşkumuza tüm Karşıyakalıları bekliyorum" dedi.



İKİ GÜNLÜK ŞÖLEN

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü, Karşıyaka'da da coşkulu etkinliklerle kutlanacak. İki güne yayılan kutlama programı 8 Eylül Cuma akşamı Fener Alayı ile başlayacak. Saat 20.00'de meşale ve bayrakları ile belediye önünde buluşacak olan Karşıyakalılar, Çarşı içinden iskeleye yürüyecek. Halk oyunları ekipleri, tiyatro grupları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katılacak. Kortejin önünde dev Türk Bayrağı ve Atatürk posteri de taşınacak.



KAHRAMANLIK TÜRKÜLERİ

Karşıyaka Çarşısı'nın iskele girişine gelindiğinde ise coşku ikiye katlanacak. Karşıyaka Belediye Orkestrası ve KODA Genel Sanat Koordinatörü Teyfik Rodos'un sahne alacağı Kahramanlık Türküleri Konseri, binlerce Karşıyakalıya unutulmaz bir gece yaşatacak. 9 Eylül Cumartesi günü saat 19.30'da, Bostanlı Suat Taşer Açıkhava Tiyatrosu'nda ise Yazar Sinan Meydan'ın Kurtuluştan Cumhuriyet'e konulu söyleşisi gerçekleşecek.

"UMUDUN DOĞDUĞU GÜN"

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar "9 Eylül sadece İzmir'in kurtuluş günü değil, bir ulusun dirildiği, bir umudun doğduğu ve bir ülkenin özgürlüğe kavuştuğu gündür. Kanının son damlasına kadar savaşan dedelerimizin bizlere emanet ettiği bu güzel toprakları geleceğe taşımak bizlerin görevidir. Bunun için durmadan, yılmadan çalışacağımıza söz veriyoruz" dedi.