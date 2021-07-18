Karşı şeride geçip otomobili biçti
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Karşı şeride geçip otomobili biçti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Karabük'te karşı şeride geçen bir otomobil, seyir halindeki diğer otomobili biçerken, aynı yol güzergahında meydana gelen bir başka kazada ise orta refüje çıkan araç devrildi.

Karabük'te karşı şeride geçen bir otomobil, seyir halindeki diğer otomobili biçerken, aynı yol güzergahında meydana gelen bir başka kazada ise orta refüje çıkan araç devrildi.

Edinilen bilgiye göre, Safranbolu istikametinden Karabük istikametine seyreden Nazlı Özmen idaresindeki 34 CCR 71 plakalı Peugeot marka otomobil Yeşil Mahalle çevre yolunda direksiyon hakimiyetini kaybederek, orta refüjü aşarak karşı şeride geçerek, Gökhan Külte (40) yönetimindeki 14 BB 516 plakalı Tofaş marka otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile Külte idaresindeki otomobil orta refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptıktan sonra yan yattı. Adeta kağıt gibi yırtılan Tofaş marka otomobildeki sürücü Külte ile yanında yolcu olarak bulunan, İsmail Topçu (30) ve Ramazan Topçu yoldan geçen diğer sürücülerin yardımı ile otomobilden çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Nazlı Özmen, Medikar Hastanesine kaldırılırken, diğer yaralılar ise Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Çocukları gezdirirken devrildi

Aynı yol güzergahında meydana gelen bir diğer kazada ise 5'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Karabük'ten Safranbolu istikametine seyir halinde olan Galip Özdoğan'ın idaresindeki 78 AAZ 330 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüj korkuluk demirleri ve ağaçlara çarparak ters döndü. Kazada otomobilde bulunan, Ercin Nisa (8), Yiğit (2), Samed (7), Öykü Seher (3) ve Zeynep Ela (6) ile sürücü Galip Özdağan yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Her iki kaza ile ilgili trafik ekipleri soruşturma başlattı. - KARABÜK

Karşı şeride geçip otomobili biçti
Karşı şeride geçip otomobili biçti
Karşı şeride geçip otomobili biçti
Karşı şeride geçip otomobili biçti
Karşı şeride geçip otomobili biçti
Karşı şeride geçip otomobili biçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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