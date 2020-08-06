Kars Vali Öksüz, 'Korona virüs denetimine katıldı Kars Valisi Türker Öksüz, İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği "Korona virüs Denetimleri" genelgesi kapsamında uygulama yaptı.

Kars Valisi Türker Öksüz, İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği "Korona virüs Denetimleri" genelgesi kapsamında uygulama yaptı.

Vali Türker Öksüz, kent genelinde pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve taksilerde denetimler de bulundu.

Vali Öksüz, kentte dışarıdan gelen Karslıların dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. Öksüz, "Büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlarımız var. Elbette ki kendi memleketlerine gelmeleri haklarıdır. Ancak bizim onlardan isteğimiz şudur. Burada bulundukları süre içerisinde gerek yakın akrabalarında, gerekse burada yaşayan insanlarla olan münasebetlerinde dikkatli olsunlar. Kurallara uysunlar. Mesafe, temizlik ve maske kuralına mutlaka rivayet etsinler. Toplu organizasyonlara toplu yemeklere, katılmasınlar. Bir süreliğine bunları erteleyelim. Taziyelerimizi toplu şekilde yapmayalım. Kurallara uygun kalabalık yapmadan taziyelerimizi gerçekleştirelim. Ama yakın iletişimde sosyal mesafeyi ihlal ederek, iletişimde bulunmaktan vazgeçelim" dedi.

Öksüz, "Düğünler, taziyeler gibi etkinlikler çok sayıda kişinin bir araya geldiği, maalesef salgınında yüksek risk taşıdığı yerler oluyor. Dolayısıyla bizim mutlaka bu etkinliklere dikkat etmemiz lazım. İl dışından gelen vatandaşlarımızdan burada Kovid vakalarına rastlıyoruz. Bir kişiye bulaştığı zaman birkaç kişiye bulaşarak devam ediyor. Bizde ondan sonra önlem almak zorunda kalıyoruz. Bazı köylerimizde karantina uygulamalarına başlıyoruz. Ev karantinaları uygulaması zorunda kalıyoruz. Vatandaşlarımızın tabi ki hak ve özgürlüklerine bir takım sınırlamalar getirmek mecburiyetinde kalıyoruz. Ama bunlar tamamen o salgının yayılmasını önlemeye dönük tedbirlerdir. Yoksa karantina tedbirleri keyfi olarak alınacak kararlar değildir. İl dışından gelenler Kars'a geldiği andan itibaren lütfen her türlü etkinliklerde dikkat etsinler. Aile üyeleriyle biraz mesafeli şekilde sohbet ederlerse, onlarla olan özlemlerini giderirlerse memnun oluruz. Aksi takdirde gelen insanlar salgını buraya taşımış oluyor. Burada vatandaşlarımızın hastalanmasına, hastanelerde tedavi görmesine neden oluyor. Bunu yaşıyoruz hep birlikte, şuan da 4 köyümüzde, 1 beldemizde karantinada bulunuyor" diye konuştu.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" genelgesinin ardından, Vali Türker Öksüz, İl Emniyet Müdür Yardımcısı İbrahim Etem Öztürk, Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan ile birlikte korona virüs salgınıyla mücadelede 'maske ve sosyal mesafe' kuralı denetimi yaptı.

Öksüz, vatandaşları maske ve sosyal mesafe konusunda uyardı. - KARS

Kaynak: İHA