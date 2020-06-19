Kars'ta turizm çeşitleri nelerdir? Kars nerededir? Kars'ta görülmesi gereken yerler nerelerdir?
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Kars'ta turizm çeşitleri nelerdir? Kars nerededir? Kars'ta görülmesi gereken yerler nerelerdir?

Doğu Ekspres ve Sarıkamış Kayak Merkezi gibi turizm cenneti Kars'ta iklim ve bitki örtüsü nasıldır? Kars geleneksel yemekleri nelerdir? Kars tüm detayları ile haberimizde

Kars'ta turizm çeşitleri nelerdir? Kars nerededir? Kars'ta görülmesi gereken yerler nerelerdir?
19.06.2020 15:57 | Son Güncelleme: 19.06.2020 16:03

Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan ilin, 9 ilçesi bulunmaktadır. Türkiye'nin en yüksek il merkezidir. Kars nüfusu 2019 yılına göre 285.410'dir. Tarım ve hayvancılığın yanında en önemli gelir kaynağı turizmdir. Son yıllarda oldukça rağbet göre Doğu Ekspres ve Sarıkamış kayak pisti önemli noktalardır. Çeşit çeşit lezzeti bulabileceğiniz yer, hem doğal güzellikleri hemde konforu ile sizleri büyüleyecektir.

KARS NEREDEDİR?

Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunur. Oldukça soğuk olan il, Iğdır, Ağrı, Ardahan ve Erzurum'dur. Türkiye'nin en yüksek ilidir.

KARS İKLİMİ VE BİTKİ ÖRTÜSÜ

Yüksek yayla iklim tipi görülmektedir. Sibirya yüksek basınç merkezinin etkisi altındadır.İlkbahar ve sonbahar mevsimleri neredeyse hiç yaşanmaz. Senede 50 güne yakın kar yağar ve toprak 100 günden fazla karla örtülü kalır.

En yüksek ormanların bulunduğu Kars, çayır ve meralar ile kaplıdır. Kar yerden kalkar kalkmaz her yer yeşilliklere bürünür.

KARS'TA GEZİLECEK YERLER NERELERDİR?

Menuçehr Cami:Hiçbir zarara uğramış, Selçuklulara ait en eski eserlerden biridir. Yapının minaresi sekizgen planlıdır.

Kars'ta turizm çeşitleri nelerdir? Kars nerededir? Kars'ta görülmesi gereken yerler nerelerdir?

Taş Köprü: III. Murat'ın emri ile Lala Mustafa Paşa tarafından 1579 yılında yaptırılmıştır.

Kars'ta turizm çeşitleri nelerdir? Kars nerededir? Kars'ta görülmesi gereken yerler nerelerdir?

Ani Şehir Surları: 7 giriş kapısı olan surlarda,Aslanlı Kapı, Kars Kapısı, Sarnıçlı Kapısı en önemlileridir.

Kars'ta turizm çeşitleri nelerdir? Kars nerededir? Kars'ta görülmesi gereken yerler nerelerdir?

Kuyucuk Kuş Cenneti: 182 kuş çeşidi ile dünyanın birçok yerinden ziyaretçi akınına uğramaktadır. Görülmesi gereken yerler arasındadır.

Kars'ta turizm çeşitleri nelerdir? Kars nerededir? Kars'ta görülmesi gereken yerler nerelerdir?

Fethiye Cami: İlk olarak Ruslar tarafından kilise olarak inşa edilmiş daha sonra 1985 yılında ise camiiye çevrilmiştir.

Kars'ta turizm çeşitleri nelerdir? Kars nerededir? Kars'ta görülmesi gereken yerler nerelerdir?

Selçuklu Kervansarayı: Selçuklu mimarisinin izleri görebileceğiniz yapı, 10. yy.'da inşa edilen Arekletos Kilisesi ile daha sonra birleştirilerek yapılmıştır.

Kars'ta turizm çeşitleri nelerdir? Kars nerededir? Kars'ta görülmesi gereken yerler nerelerdir?

Genç Kızlar Kilisesi: Mimarisi ve süslemeleri ile 13.yy'ın ait olduğu anlaşılmaktadır.

Kars'ta turizm çeşitleri nelerdir? Kars nerededir? Kars'ta görülmesi gereken yerler nerelerdir?

Kayak Merkezleri: Kış sporları ve kış turizmi bakımından Türkiye'nin öncelikli merkezlerini içinde barındırır. Kars-Sarıkamış Kayak Merkezi,2200-2900 mt. yükseklik gösteren bir plato üzerinde yer alır. 5 pisti bulunmasına rağmen bazı dönmeler yoğunluğu karşılayamamaktadır.

Mağaralar: Kağızman ilçesinde bulunmaktadır.M.Ö. 10.000 yılına ait kalıntılar görmek mümkündür. Ayrıca avlanma araçlarını gösteren duvar resimleri bulunmaktadır.

Çıldır Gölü, Arpaçay Çanaksu Kütük Ev: Doğu Anadolu'nun en büyük 2. tatlı su gölüdür. Denizseviyesinden1959 metre yüksekliktedir.

KARS'TA TURİZM

Sarıkamış: Türkiye'nin en önemli kayak merkezidir. Muhteşem doğa manzarasında, kuş sesleri içinde ve yüksek güvenlik önlemleri ile keyifli vakit geçirebilirsiniz. 17 km. uzunluğundaki ikinci etap pistleri, kayak sporuna yeni başlayanlar için ideal bir eğime sahiptir. Sarıkamış'taki kayak pistleri sarıçam ormanlarıyla çevrili olduğundan çığ tehlikesi yaşamaz. Ulaşım konusunda ise hiç sıkıntı yaşamazsınız. Kars havaalanına 50 km, şehir merkezine ise 60 km. uzaklıktadır.

Kars'ta turizm çeşitleri nelerdir? Kars nerededir? Kars'ta görülmesi gereken yerler nerelerdir?

Doğu Ekspresi: Son zamanlarda oldukça popüler haline Doğu Ekspresi, Ankara Tren Garı ve Kars Tren Garı arasında yolculuk yapmaktadır. Bir buçuk gün sürecek bu yolculuk, Türkiye'nin doğal güzelliklerini sizlere sunacaktır. Hizmet veren trenlerin vagonları farklı şekillerde tasarlanmıştır. Yolculuk boyunca eğlenebileceğiniz, manzaraya doyacağınız muhteşem zamanlar sizleri beklemektedir. Turizmin gelişmesi için önemli çalışmalar sürdürülmektedir. Kars ülkenin en doğusunda bulunmaktadır ve insanlık tarihi için önemli olan antik kalıntılara ev sahipliği yapmaktadır. Şehirde bulunan Ani Harabeleri her yıl yüz binlerce kişi tarafından ziyaret edilmektedir.

Kars'ta turizm çeşitleri nelerdir? Kars nerededir? Kars'ta görülmesi gereken yerler nerelerdir?

KARS GELENEKSEL YEMEKLERİ

Helva

Hörre

Kars Böreği

Kars'ta turizm çeşitleri nelerdir? Kars nerededir? Kars'ta görülmesi gereken yerler nerelerdir?

Hıngel

Kete

Kars'ta turizm çeşitleri nelerdir? Kars nerededir? Kars'ta görülmesi gereken yerler nerelerdir?

Erişte Pilavı

Haşıl

Feselli

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