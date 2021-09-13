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Kars'ta 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılışı dolasıyla program düzenlendi

AA / İsmail Kaplan - Haberler | Güncel
Kars'ta 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılışı dolasıyla program düzenlendi

Kars'ta 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı ve İlköğretim Haftası dolasıyla program düzenlendi.

Kars'ta 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı ve İlköğretim Haftası dolasıyla program düzenlendi.

Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda düzenlenen programa, Kars Vali Yardımcısı Mehmet Zahid Doğu, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, öğretmen, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Törende, öğrenciler günün anlam ve önemini belirten şiirler okudu. Halk Eğitim Kafkas Halk Oyunları ekipleri, gösteri düzenledi.

Vali Yardımcısı Mehmet Zahid Doğu ve İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay ilk zili çalmasıyla öğrenciler ders başı yaptı.

Kars Vali Yardımcısı Mehmet Zahid Doğu gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrenciler kadar kendilerinin de heyecanlı olduğunu belitti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri sebebiyle uzun bir aradan sonra çocukları yeniden okulda görmenin mutluluk verdiğini ifade eden Doğu, "Salgın sürecinde eğitimi kimi zaman yüz yüze kimi zaman uzaktan eğitimle tamamladık. Şimdi çok şükür aşının gücüyle salgının kısmen kontrol altına alınmasıyla hasret kaldığımız okullarımıza başladık. Kovid-19 ile mücadelede okullarımızda öğrencilerimizi koruyacağımız şekilde tüm tedbirlerimizi aldık. 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı'nın velilerimize, öğretmenlerimize eğitimin tüm paydaşlarına ve geleceğimizin teminatı öğrencilere hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay ise kesintisiz bir eğitim öğretim yılı geçirmeyi dilediklerini anlatarak, "2021-2022 Eğitim Yılı'na 572 resmi, 16 özel olmak üzere toplam 588 okulda 4 bin 700 öğretmen ve 62 bin öğrenci ile ders başı yaptık. Tüm okullarımıza yaz dönemi içerisinde Kovid-19 salgın tedbirleri kapsamında yeteri kadar maske, el dezenfektan dağıtıldı. Öğretmen ve öğrencilerimize uyum haftasında Kovid-19 tedbirleri ve uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirmeler yapıldı." diye konuştu.

Kars'ta 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılışı dolasıyla program düzenlendi

Kars'ta 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılışı dolasıyla program düzenlendi

Kars'ta 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılışı dolasıyla program düzenlendi

Kars'ta 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılışı dolasıyla program düzenlendi

AA / İsmail Kaplan - Son Dakika Haberleri
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