KARS İrlanda'dan getirilen 115 Türk vatandaşı Kars'ta KYK yurduna yerleştirildi
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KARS İrlanda'dan getirilen 115 Türk vatandaşı Kars'ta KYK yurduna yerleştirildi

İrlanda'dan getirilen 115 Türk vatandaşı Kars'ta KYK yurduna yerleştirildiİRLANDA'dan havayoluyla Kars'a getirilen 115 Türk vatandaşı, geniş güvenlik önlemleri altında Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) İpek Yolu Öğrenci Yurduna yerleştirildi.

21.04.2020 01:36 | Son Güncelleme: 21.04.2020 01:42
KARS İrlanda'dan getirilen 115 Türk vatandaşı Kars'ta KYK yurduna yerleştirildi

İrlanda'dan getirilen 115 Türk vatandaşı Kars'ta KYK yurduna yerleştirildi

İRLANDA'dan havayoluyla Kars'a getirilen 115 Türk vatandaşı, geniş güvenlik önlemleri altında Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) İpek Yolu Öğrenci Yurduna yerleştirildi. Ateşi yüksek çıkan iki vatandaş ise ambulansla Harakani Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

Özel giysili görevliler Kars Harakani Havalimanında gerekli tüm önlemleri alarak vatandaşları beklemeye başladı. Uçağın gelmesinin ardından titizlikle ve kontrollü olarak alınan 115 kişi önce pasaport kontrolünden geçirildi. Çanta ve valizleri de dezenfekte edilen vatandaşlar tek tek sağlık kontrolünden geçirildi. Kontroller sırasında ateşleri yüksek çıkan iki vatandaş ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

Havalimanından otobüslerle KYK İpek Yolu Öğrenci Yurduna götürülen vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla bekleyen yurt çalışanları tarafından 'Türkiyem' türküsü ve alkışlar eşliğinde karşılandı. Yurt çalışanlarından bayrakları alan vatandaşlar kontrollü şekilde yurtlara yerleştirildi, 14 gün karantinada tutulacak olan vatandaşlar daha sonra önceden belirttikleri illere gönderilecek.

Polis ekiplerinin de geniş güvenlik önlemi aldığı yurda giren vatandaşlar, 'Allah razı olsun, hepinizden, devletimizden Allah bin kere razı olsun. Cennet burası, Cennet. Kıymetini bilene Cennet. Buranın değerini bilmek gerek. Avrupa, Avrupa diyorlar da Avrupa'da insan diye bir şey yok, yok. İnsanlık adına bir şey yok. Avrupa'da insanın değeri yok. Türkiyemiz Cennet valla. Hele şu hizmete bak. Öyle özlemişim ki Türkiye'mi valla burnumda tütüyordu. Devletimizden Allah razı olsun. Şu anda sağlığımızda çok işi şükür inşallah daha iyi oluruz' dediler.

Havayolu yolculuklarından, Kars Harakani Havilamını ve yerleştirildikleri yurttaki önlemlerden çok memnun kaldıklarını, gördükleri ilgiden de duygulandıklarını ifade vatandaşlardan bazıları da, 'Kusura bakmayın sizi de rahatsız ettik bu saatte' diye konuştu.

Vali Yardımcısı Tahsin Aksu, dün Malta'dan getirilen vatandaşların yurtlara yerleştirildiğini belirterek, "İrlanda'dan 115 vatandaşımızı Kars'ta ağırlayacağız, işlemlerini başlattık sağlık tedbirlerine uyarak yurtlara yereştüreceğiz. İnşallah bu süreçten sonra da sağlıklı bir şekilde evlerine göndereceğiz.? diye konuştu. Aksu ayrıca, yurt dışından gelen vatandaşların sağlık kontrolünden geçirildiğini aktararak, "Problemli olanlar hastaneye götürülüyor, sağlık kontrolleri yapılıyor. Dünkülerin hepsi yurtlara yerleştirildi. Şu ana kadar sıkıntılı bir durumla karşılaşılmadı." dedi.

KARS İrlanda'dan getirilen 115 Türk vatandaşı Kars'ta KYK yurduna yerleştirildi

Kaynak: DHA

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