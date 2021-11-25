KARS'IN KADİM TARİHİNİ YANSITAN KOSTÜMLERİN SERGİSİ AÇILDI

KARS (DHA) - Kars'ın kadim tarihini yansıtan kostümlerin sergisi açıldı İSTANBUL, (DHA) ' Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) ve İstanbul Aydın Üniversitesi iş birliğiyle 2014 yılında Kars'ta iki büyük koleksiyon olarak ilk sunumu yapılan '22 Medeniyetin Kapısı Kars, Sözcüsü Ani' başlıklı defilelerin görkemli kostümlerinden oluşan sergi, Rapsodi Çorap Sanat Galerisi'nde düzenlenen törenle açıldı. Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) ve İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu (ABMYO) Moda Tasarım Bölümü iş birliğiyle 2014 yılında Kars Uluslararası Kültür ve Turizm Günleri çerçevesinde gerçekleştirilen ve iki büyük koleksiyondan oluşan '22 Medeniyetin Kapısı Kars, Sözcüsü Ani' defilesi kostümleri özel bir sergiyle tekrar görücüye çıktı. Rapsodi Çorap Sanat Galerisi'ndeki serginin açılış törenine Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Öztürk, İAÜ Rektör Yardımcısı ve ABMYO Müdürü Prof. Dr. Mustafa Çıkrıkçı, İAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Reşat Başer, İAÜ Moda Tasarım Bölümü Başkanı Nihal Bolkol, kamu, STK ve iş dünyasından kanaat önderleri ile siyasi parti temsilcileri katıldı. SERGİ 1 HAFTA AÇIK Sergide keçeden tasarımları yapılan ve 9 ayda tamamlanan kostümler kentin binlerce yıl öncesinden günümüze ev sahipliği yaptığı uygarlıkların izlerini taşıyor. Üniversite sanayi iş birliği kapsamında öğrencilerin tasarladığı bu özel kıyafetler 1 hafta boyunca ziyarete açık olacak. ÇALIK: SERGİYİ ÇOK BEĞENDİM Serginin açılışında konuşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 'Kostümler üretilirken kültürel bağlar kuvvetli tutulmuş. Sarıkamış'ın suskunluğunu kostümlerle anlatmışlar. Kentimize değer katan her projenin destekçiyiz. Gençlerin, kültürümüzle bağını kurmamız gerekir. Projeyle bunu başarmışlar. Kostümlerin renkleri çok güzel, sıcaklığı sizi içine alıyor. Sergi çok güzel olmuş. Emeği geçenlerin ellerine, yüreğine sağlık' dedi. KÜLTÜREL DEĞERLER ÜZERİNDEN TOPLUMDA FARKINDALIK OLUŞTURMAK HEDEFLENİYOR Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Öztürk ise 'Urartu Dönemi'ndeki Ani Harabelerini ve Selçuklulardaki Kars Kalesi'ni işleyen 120 kostüm hazırlandı. Burada 45'ini sergiliyoruz. İş birliği yaptığımız üniversitedeki öğretim üyeleri bölgeye giderek araştırma yapıyor. Bölgenin figürünü kumaşa, kumaşı giysiye, giysiyi kostüme, kostüme de mutfağında çalışan öğrenciler defile ile sunuyor. Sarıkamış şehitleri anısına da bir bölümümüz var. Anadolu topraklarımız oldukça zengin, STK'nın işi sadece üyelerine fayda sağlamak değildir. Aynı zamanda Anadolu'nun kültürel değerlerini topluma aktarmak, bu anlamda farkındalığı artırmak için de çalışmaktır. Ayrıca, üniversite sanayi iş birliğiyle öğrencilerimiz sanayicilerle bir araya geldi. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Böylece iş bulmak gibi bir sorun yaşamıyorlar' diye konuştu. BOLKOL: KOSTÜMLER KEÇEDEN YAPILDI Moda Tasarım Bölüm Başkanı Nihal Bolkol da 'Hocalarımız ve öğrenciler Kars'a giderek incelemelerde bulundu. Ardından öğrenciler, gördüklerini gelip arkadaşlarına aktarıyor ve tasarım başlıyor. Gençler hem kostümleri tasarladı hem de defilede o kostümleri taşıdı. Tasarımda ıslak keçe kullanıldı, zeytinyağı sabunuyla yapıldı. Kars'tan 22 medeniyet geçmiş, bu bizim çok ilgimizi çekti. Çok renkli motifler kullandık, öğrencilerimiz bölgenin renklerini kullanarak atölyelerimizde iplikleri dokudu. Öğrencilerimiz çok emek sarf etti, hocalarımız çok duayendi ve bu kostümler ortaya çıktı' ifadelerini kullandı. DHA-Genel - Türkiye-İstanbul/ Merkez -

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