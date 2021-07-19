Kars Harakani Havalimanı'nda bayram yoğunluğu

Kurban Bayramı tatilini memleketinde veya şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar Kars Harakani Havalimanı'nda yoğunluk oluşturdu.

Kurban Bayramı tatilini memleketinde veya şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar Kars Harakani Havalimanı'nda yoğunluk oluşturdu.

Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından memleketlerini ziyaret etmek, tatil bölgelerine seyahat etmek isteyenler havalimanları ve otogarların yolunu tutarken, artan talebi karşılamakta güçlük çeken firmalar da ek sefer düzenliyor.

Kurban Bayramı dolayısıyla ek seferlerin konulduğu kentteki Harakani Havalimanı'nda Artvin ve Ardahan'daki vatandaşların da kullanmasıyla yoğunluk oluştu. Kovid-19 tedbirleri kapsamında ateşleri ölçülerek içeri alınan yolcular, sosyal mesafe kurallarına göre uçaklara alındı.

Vatandaşlardan Muhsin Akçay, gazetecilere, kızını bayram tatili için İzmir'e uğurladığını belirterek, "Koronavirüs nedeniyle bir yere gidemedik. Bu bayram da kızımı tatile gönderdim. İnşallah kısa sürede bu salgından kurtuluruz." dedi.

Yolculardan Buse Demir de salgın nedeniyle 1 yıldır tatile gidemediğini anlatarak, "Cuma günü tatil başladı ancak biz pazar gününe bilet bulabildik." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik