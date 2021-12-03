Kariyer günleri için istişare

ERZURUM (İHA) - Atatürk Üniversitesi Kış Sporları Enstitüsü ve Spor Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenecek olan 'Kariyer Günleri' öncesi istişare toplantısı yapıldı.

Erzurum'da spor yöneticileri ve bürokratlar 'Kariyer Günleri' istişare toplantısında buluştu.

Atatürk Üniversitesi Kış Sporları ve Spor Bilimleri Fakültesi tarafından bu ayın içinde gerçekleştirilecek olan 'Kariyer Günleri' öncesinde Kış Sporları Enstitüsü Müdür Yardımcısı ve ER-GÜ-DER Başkanı Doç. Dr. İzzet Uçan'ın odasında gerçekleştirilen istişare toplantısı oldukça samimi bir ortamda gerçekleşti.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Yakutiye Milli Eğitim İlçe Müdürü Cihan Kıvanç, Aziziye İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Yavilioğlu, Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Kış Sporları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Fatih Kıyıcı, Müdür Yardımcıları Prof. Dr. Erdoğan Tozoğlu, Müdür Yardımcısı ve ER-GÜR-DER Başkanı Doç. Dr. İzzet Uçan, Erzurumspor Asbaşkanı Ahmet Dal, Sportif Direktör Muzaffer Bilazer, Erzurum Lisesi Müdürü Taner Aykut ile Beden Eğitimi Öğretmeni Yasin Sepil istişare toplantısına katılan isimler oldu.

Atatürk Üniversitesi Kış Sporları Enstitüsü Müdür Yardımcısı ve ER-GÜ-DER Başkanı Doç. Dr. İzzet Uçan, "Kariyer Günü Planlaması ile alakalı on hazırlık çalışması yaptık. Amacımız yapılacak kariyer günlerinde üniversite öğrencilerimize ve sporcularımıza iyi bir kariyer için tavsiyelerde bulunmak. Bunun için şehrimizdeki bürokratlarımız, Erzurumspor Asbaşkanı Ahmet Dal, Sportif Direktör Muzaffer Bilazer ve enstitümüzün yöneticileriyle önemli bir istişare toplantısı gerçekleştirdik" dedi. - ERZURUM