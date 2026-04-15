Survivor’da şok mektup! Nefise okur okumaz pişman oldu

Survivor’da Nefise Karatay’ın sevgilisiyle iletişim kurma isteği sonrası gelen mektup ortalığı karıştırdı. Mektubu okuduktan sonra büyük bir şok yaşayan Nefise, “Şu mektubu beynimden silmek istiyorum” sözleriyle pişmanlığını dile getirdi.

  • Survivor yarışmacısı Nefise Karatay, sevgilisi Erdem'den gelen mektubu okuduktan sonra pişmanlık yaşadı.
  • Mektup, 'Benimle ısrarla iletişime geçmek istemenin ardından bunları yazmayı kendimi mecbur hissettim' sözleriyle başladı.
  • Mektubun tam içeriği, bu akşam yayınlanacak Survivor bölümünde netlik kazanacak.

Survivor’da duygusal anlar bu kez Nefise Karatay cephesinde yaşandı. Sevgilisiyle görüşmek istediğini dile getiren Nefise, Acun Ilıcalı tarafından iletilen mektup sonrasında pişmanlık yaşadı.

MEKTUBUN İLK SÖZLERİ ŞOKE ETTİ

Acun Ilıcalı’nın konseyde verdiği mektubu alan Nefise, adada sakin bir köşeye geçerek okumaya başladı. Mektubun “Benimle ısrarla iletişime geçmek istemenin ardından bunları yazmayı kendimi mecbur hissettim” sözleriyle başlaması dikkat çekti.

“ISRARLA MI?” TEPKİSİ

Mektubun ilk satırlarını okuyan Nefise, “Israrla mı?” diyerek şaşkınlığını gizleyemedi. Devamında ise yaşadığı hayal kırıklığını açıkça dile getirdi.

“BEYNİMDEN SİLMEK İSTİYORUM”

Okudukları karşısında zor anlar yaşayan Nefise Karatay, “Şu mektubu beynimden silmek istiyorum” sözleriyle pişmanlığını ifade etti. Yarışmacının bu çıkışı izleyenleri de şaşırttı.

MEKTUBUN TAM İÇERİĞİ MERAK KONUSU

Nefise’ye gönderilen mektubun tamamının, bu akşam yayınlanacak bölümde ve sonrasında netlik kazanması bekleniyor. Yaşanan gelişme şimdiden büyük merak uyandırdı.

NE OLMUŞTU?

Survivor’da Nefise Karatay’ın sevgilisiyle görüşme talebi sonrası gözler konseyde Acun Ilıcalı’ya çevrilmişti. Ilıcalı, Nefise’nin sevgilisi Erdem’in kendisiyle iletişime geçtiğini açıklayarak dikkat çeken mesajı paylaşmıştı.

Erdem’in, Nefise’nin daha önce Murat Boz hakkında yaptığı “Çağırsa giderim” sözlerini hatırlatması konseyde gergin anlara neden olmuştu.

Bu sözler sonrası Nefise Karatay ise “Adriana Lima kalk gidelim dese gitmeyecek mi?” diyerek esprili bir yanıt vermiş, Ilıcalı da “Erdem öyle biri değil” sözleriyle karşılık vermişti.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

