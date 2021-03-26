Karı-koca alışveriş yapıyor gibi hırsızlık yaptı, kutuya doldurup kaçarken yakalandı
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Karı-koca alışveriş yapıyor gibi hırsızlık yaptı, kutuya doldurup kaçarken yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Karı-koca alışveriş yapıyor gibi hırsızlık yaptı, kutuya doldurup kaçarken yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir zincir markete müşteri kılığında farklı zamanlarda gelerek yaklaşık 3 bin TL değerindeki ürünleri yanında getirdikleri karton kutuya doldurup uzaklaşmaya çalışan karı-koca hırsız jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

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Antalya'nın Alanya ilçesinde bir zincir markete müşteri kılığında farklı zamanlarda gelerek yaklaşık 3 bin TL değerindeki ürünleri yanında getirdikleri karton kutuya doldurup uzaklaşmaya çalışan karı-koca hırsız jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Bu kadarına da pes dedirten hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Mahmutlar Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde bulunan bir zincir marketten hırsızlık yapıldığı ihbarını alan Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri çalışma başlattı. Ekipler iş yerindeki güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızlık şüphelilerinin N. A. K. (40) ve eşi Ö. K. (39) isimli kadın olduğunu belirledi. Şüphelilerin farklı bir teknik uygulayarak hırsızlık yaptığını tespit eden ekipler, inceledikleri güvenlik kamera kayıtlarında ise market içerisinde dolaşıp alışveriş yapıyor gibi raflardaki ürünleri dışardan getirdikleri kutuya katıp götürdüklerini tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen jandarma şüphelileri takibe aldı. Karı koca hırsızlık yaptığı markete tekrar gelip, aynı yönetimi kullanarak çok sayıda ürünü alarak dışarı çıktığı esnada jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Kutuyla 3 bin TL'lik ürün çalan çift serbest kaldı

Şüphelilerin aynı marketten yaklaşık 3 bin TL'lik ürün çaldığı ortaya çıktı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N. A. K. ve Ö. K. sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Pes dedirten hırsızlık anları kameraya yansıdı

Bu kadarına da pes dedirten hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera kaydına yansıyan görüntülerde farklı tarihlerde karı kocanın kutuyla markete gelmesi, içerde alışveriş yapıyor gibi kutuya ürünler doldurması, kutuyla beraber dışarı çıkıp jandarmaya yakalandıkları an görüldü. - ANTALYA

Karı-koca alışveriş yapıyor gibi hırsızlık yaptı, kutuya doldurup kaçarken yakalandı
Karı-koca alışveriş yapıyor gibi hırsızlık yaptı, kutuya doldurup kaçarken yakalandı
Karı-koca alışveriş yapıyor gibi hırsızlık yaptı, kutuya doldurup kaçarken yakalandı
Karı-koca alışveriş yapıyor gibi hırsızlık yaptı, kutuya doldurup kaçarken yakalandı
Karı-koca alışveriş yapıyor gibi hırsızlık yaptı, kutuya doldurup kaçarken yakalandı
Karı-koca alışveriş yapıyor gibi hırsızlık yaptı, kutuya doldurup kaçarken yakalandı
Karı-koca alışveriş yapıyor gibi hırsızlık yaptı, kutuya doldurup kaçarken yakalandı
Karı-koca alışveriş yapıyor gibi hırsızlık yaptı, kutuya doldurup kaçarken yakalandı
Karı-koca alışveriş yapıyor gibi hırsızlık yaptı, kutuya doldurup kaçarken yakalandı
Karı-koca alışveriş yapıyor gibi hırsızlık yaptı, kutuya doldurup kaçarken yakalandı
Karı-koca alışveriş yapıyor gibi hırsızlık yaptı, kutuya doldurup kaçarken yakalandı
Karı-koca alışveriş yapıyor gibi hırsızlık yaptı, kutuya doldurup kaçarken yakalandı
Karı-koca alışveriş yapıyor gibi hırsızlık yaptı, kutuya doldurup kaçarken yakalandı
Karı-koca alışveriş yapıyor gibi hırsızlık yaptı, kutuya doldurup kaçarken yakalandı
Karı-koca alışveriş yapıyor gibi hırsızlık yaptı, kutuya doldurup kaçarken yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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