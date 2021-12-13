Karesi Atatürk Evi'ni 1 ayda yaklaşık 9 bin kişi ziyaret etti

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, Karesi Belediyesince Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evin benzeri olarak inşa edilen Karesi Atatürk Evi'ni 1 ayda 8 bin 779 kişi ziyaret etti.

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, yaptığı yazılı açıklamada, Karesi Atatürk Evi'ni hizmete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Orkan, geçmişle gelecek arasında bağ kurulmasını da amaçladıkları Atatürk Evi'ni herkesin görmesi gerektiğini ifade ederek, şu bilgileri paylaştı:

"Ata'mızın doğduğu evin benzerini yapmak ve geleceğe armağan etmek, her şeyden önce Kuvayımilliye şehri Karesi'ye yakışırdı. 1 ay önce açılan evimizi yaklaşık 9 bin kişinin ziyaret etmesi bizleri onurlandırdı. Evimizin kapıları, pazartesi günleri hariç haftanın 6 günü vatandaşlarımıza ücretsiz olarak açıktır."

AA / İlkan Toprak - Son Dakika Haberleri

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