Kardeşlerim dizisinde külotlu çorap krizi! Sadece iki oyuncuya giydirilen çoraplar tepki çekti

Yayınlandığı ilk bölümden itibaren kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Kardeşlerim dizisinde dar gelirli ailenin kızlarını canlandıran Asiye ve Aybike'nin diğer kız öğrencilerinin aksine sürekli okul kıyafetinin altına külotlu çorap giymesi izleyicileri kızdırdı.

ATV ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Kardeşlerim'in yeni sezon çekimleri başladı. Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Ahu Yağtu, Fadik Sevin Atasoy ve Simge Selçuk'un başrollerini paylaştığı dizide öğrenci rolündeki oyunculara sürekli külotlu çorap giydirilmesi Twitter'da gündem oldu.

"OKUL KIYAFETLERİNDE DEĞİŞİM YAŞANMASI GEREKİYOR"

Dizide dar gelirli ailelerin kızlarını oynayan Aybike ve Asiye okulda külotlu çorap giydirilip zengin öğrenci kızlara giydirilmemesi izleyicileri kızdırdı. Bağımsız TV yorumcusu Deniz Tural, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kardeşlerim ekibine bir mesajım var dizinin sevenlerinin ricasıyla. Asiye karakterinin kıyafetleriyle alakalı bir değişim yaşanması isteniyor. Okul formasının bedenine uygun bir şekilde olması ilk koşul. Daha özenli giydirilmesi isteniyor. Teşekkürler" dedi.

İZLEYİCİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Bu paylaşım ardından birçok kişi, Asiye ve Aybike'nin külotlu çoraplarından ne kadar rahatsız olduğunu dile getirmeye başladı. Tural'ın paylaşımına yorum yapan izleyiciler, fakir rolündeki kızlara ısrarla külotlu çorap giydirilmesinden rahatsız olduklarını söyledi.

İşte dizi için yapılan bazı yorumlar...