Kardeşinin ölümüyle yıkılan Alişan'dan yeni paylaşım: Bir ömür kalbimde kalacaksın

Koronavirüs nedeniyle 38 yaşındaki kardeşini kaybeden Alişan, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Kardeşini 1 hafta önce son yolculuğuna uğurlayan Alişan, "Bugün 7 gün oldu, kalbimde bir ömür kalacaksın" dedi.

Ünlü şarkıcı Alişan'ın erkek kardeşi Selçuk Tektaş, 21 Temmuz akşamı koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kardeşinin ani ölümüyle yıkılan ve her gün mezarını ziyaret eden Alişan, bugün yeni bir paylaşım yaparak içini döktü.

"ALLAH'IM SENİ EN GÜZEL YERDE MİSAFİR EDİYORDUR"

Kardeşinin ölümünün 7. gününde mutlu oldukları esnada çektirdikleri bir fotoğrafı Instagram'da paylaşan Alişan, şunları yazdı: "Bugün 7. Gün... Ve sen benim kalbimde bir ömür kalacaksın kardeşim. O kadar dua aldın ki herkesten ve almaya devam ediyorsun ki eminim Allah'ım seni en güzel yerde misafir ediyordur."

"SENİ ÇOK SEVİYORUM CANIM KARDEŞİM"

"Annen, baban, eşin, çocukların, yeğenlerin, kuzenlerin, akrabaların, dostların, arkadaşların ve biz seni hiç bitmeyecek bir özlemle ve dualarla her zaman anacağız. Hep bu gülümsemenle kalacaksın aklımda. Allah'ım senin mekanını cennet eylesin İnşallah. Seni çok seviyorum canım kardeşim. Başlayacağım bir yerden ama ne zaman nasıl başlayacağım bilmiyorum. Hepimiz hep sen varsın gibi bir yerden başlayacağız tekrar. Hiç gitmemişsin gibi."