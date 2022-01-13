"Kardeşim Üşümesin" Yalova'da

YALOVA (İHA) - Kardeşim Üşümesin, Elmalık Köyü'ndeki miniklerin yüzünü güldürdü.

2013 yılında Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş (UEDAŞ) tarafından hayata geçirilen ve bugüne kadar 9 bin çocuğun gülümsemesini kazanan Kardeşim Üşümesin Projesi, minik öğrencilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin işbirliğiyle belirlenen Elmalık Salim Delen İlköğretim okulundaki 150 çocuğun kışlık kıyafet ihtiyacının karşılandığı etkinlikte Faik Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de gönüllü olarak yer aldı. Lise öğrencilerinin minik kardeşlerini tek tek giydirdiği etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı.

Yalova İl Milli Eğitim Müdürü Osman Şeliman'ın da katılım sağladığı proje hakkında konuşan Elmalık Salim Delen İlkokulu Müdürü Muhammet Kaya, "Öğrencilerimiz adına UEDAŞ'a minnettarız. Çocuklarımızın gözlerindeki mutluluğu görmek bile bizlere yetiyor. Bir eğitimci olarak kendilerine teşekkürü borç biliyoruz" dedi.

UEDAŞ Yalova İşletme Müdürü Emre Şenhasırcı ise, "2013 yılından bugüne kadar ihtiyacı olan 9 bin kardeşimize mont yardımında bulunduk. Sadece kendi bölgemizde değil ülkemizin diğer illerindeki kardeşlerimize yardımda bulunuyoruz" diye konuştu. - YALOVA