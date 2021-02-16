Kardeşi, Gülistan'ı öldürmek için Almanya'dan gelmiş
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Kardeşi, Gülistan'ı öldürmek için Almanya'dan gelmiş

16.02.2021 15:58 | Son Güncelleme: 16.02.2021 16:03
Kardeşi, Gülistan'ı öldürmek için Almanya'dan gelmiş

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde Gülistan Şaylemez'i (37), dün akşam sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren kardeşi Abdullah Şaylemez'in (28), 11 Şubat'ta Almanya'dan, İstanbul'a geldiği ve dün Diyarbakır'a gittiği ortaya çıktı.

 DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde Gülistan Şaylemez'i (37), dün akşam sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren kardeşi Abdullah Şaylemez'in (28), 11 Şubat'ta Almanya'dan, İstanbul'a geldiği ve dün Diyarbakır'a gittiği ortaya çıktı.

Olay, dün akşam Diyarbakır Adliyesi'nin karşındaki Lise 4'üncü Sokak'ta meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Gülistan Şaylemez'e, arkasından yaklaşan kimliği belirsiz kişi, tabancayla 5 el ateş etti. Gülistan, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan da olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Gülistan Şaylemez'in hayatını kaybettiği belirlendi. 

Olayın ardından bölgeye gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çevredeki görgü tanıklarının ifadelerine başvuruldu ve güvenlik kamerası görüntüleri incelenmeye alındı. Görüntülerde, siyah bereli ve kapüşonlu kişinin kaçtığı görüldü. Güzergahlardaki kameraları dakikalarca izleyen ekipler, şüphelinin, Gülistan'ın erkek kardeşi Abdullah Şaylemez olduğunu belirledi. Polis, Şaylemez'i yakalamak için çalışma başlattı.Yapılan araştırma ve incelemeler sonucu Abdullah Şaylamez'in Bağlar ilçesinde saklandığını saptayan ekipler, adrese düzenledikleri operasyonla cinayetten 3 saat sonra olayda kullandığı silahla yakaladı. 5 GÜN ÖNCE ALMANYA'DAN İSTANBUL'A, DÜN DİYARBAKIR'A GELMİŞ Polisin çalışması devam ederken, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde Gülistan Şaylemez'i, dün akşam sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren kardeşi Abdullah Şaylemez'in, 11 Şubat'ta Almanya'dan, İstanbul'a geldiği ve dün Diyarbakır'a gittiği ortaya çıktı.'KIZIN KÖTÜ YOLA DÜŞTÜ' DENİLDİKTEN SONRA OĞLUNU ÇAĞIRMIŞ

Gülistan Şaylemez'in 5 Şubat'ta polise verdiği ifadede, akrabaları olan Adil S.'nin kendisini Diyarbakır'da görüp, babası Abdülvehap Şaylemez'i arayarak, "Kızını Diyarbakır'da gördüm. Kötü yola düşmüş" dediği öğrenilmişti. Baba Abdülvehap Şaylemez'in bu telefon konuşmasının ardından oğlu Abdullah'ı arayarak Diyarbakır'a gelmesini istediği öğrenildi.


Kardeşi, Gülistan'ı öldürmek için Almanya'dan gelmiş
Kardeşi, Gülistan'ı öldürmek için Almanya'dan gelmiş

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Müslim SARIYAR

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