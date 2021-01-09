Karayipler'de tatil yapan Şeyma Subaşı, lüks tekneden bikinili pozlarını paylaştı
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Karayipler'de tatil yapan Şeyma Subaşı, lüks tekneden bikinili pozlarını paylaştı

09.01.2021 19:57 | Son Güncelleme: 09.01.2021 20:14

Yaşantısı ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde adından sıkça söz ettiren Şeyma Subaşı, tatil yaptığı lüks tekneden bikinili pozlarını paylaştı. Şeyma'nın "Karayip Denizi" notuyla yaptığı paylaşım takipçileri tarafından oldukça beğenildi.

Türkiye'de lüks yaşantısı ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde adı sıkça anılan Şeyma Subaşı, şu sıralar Karayipler'de lüks bir teknede tatil yapıyor. Sosyal medya hesabından tatil paylaşımları yapmayı ihmal etmeyen Subaşı, son olarak bikinili pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

TAKİPÇİLERİNDEN TAM NOT ALDI

Instagram'da 3 milyon takipçisi olan Şeyma Subaşı, tatil yaptığı teknede renkli bikinisiyle poz verdi. Subaşı'nın "Karayip Denizi" notuyla yaptığı paylaşım takipçileri tarafından oldukça beğenildi.

YENİ SEVGİLİSİYLE İLK POZUNU PAYLAŞMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisiyle pozunu paylaşarak aşkını ilan eden Şeyma Subaşı'nın hayatındaki kişinin kim olduğu merak konusu olmuştu. Subaşı'nın yeni aşkının Suudi Arabistanlı bir şeyhin oğlu olan Mohammed Al Saloussi olduğu iddia edilmişti. Öte yandan Subaşı'nın evlenmesi durumunda nafakasının bir kısmının da kesileceği konuşulmuştu.

Karayipler'de tatil yapan Şeyma Subaşı, lüks tekneden bikinili pozlarını paylaştı

İşte Şeyma'nın sosyal medyaya damga vuran pozları:

Karayipler'de tatil yapan Şeyma Subaşı, lüks tekneden bikinili pozlarını paylaştı
Karayipler'de tatil yapan Şeyma Subaşı, lüks tekneden bikinili pozlarını paylaştı
Karayipler'de tatil yapan Şeyma Subaşı, lüks tekneden bikinili pozlarını paylaştı
Karayipler'de tatil yapan Şeyma Subaşı, lüks tekneden bikinili pozlarını paylaştı
Karayipler'de tatil yapan Şeyma Subaşı, lüks tekneden bikinili pozlarını paylaştı
Karayipler'de tatil yapan Şeyma Subaşı, lüks tekneden bikinili pozlarını paylaştı
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