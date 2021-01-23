Karayip Korsanları 2: Ölü Adamın Sandığı filmi konusu nedir? Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı oyuncuları kimlerdir?

Dünyanın en sevilen ve en çok izlenen filmlerinden biri olan Karayip Korsanları serisinin 2. filmi olan Ölü Adamın Sandığı filmi bu akşam Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşacak!

Karayip Korsanları'nın ilk filmi Siyah İnci'nin Laneti adlı yapım 9 Temmuz 2003 tarihinde gösterime girdi. Filmin gişedeki beklenmeyen başarısından sonra Walt Disney filmi bir üçlemeye dönüştürmeye kararı verdi. Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı ilk filmden üç yıl sonra, 7 Temmuz 2006'da gösterime girdi. Film, sinemada olduğu kadar TV'de de büyük ilgi gördü. Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı filmi bu akşam Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşacak! İşte, Karayip Korsanları 2: Ölü Adamın Sandığı filmi konusu nedir? Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı oyuncuları kimlerdir? sorularının cevapları!

KARAYİP KORSANLARI FİLMİ HAKKINDA:

Karayip Korsanları, yapımcılığını Jerry Bruckheimer'ın, yönetmenliğini Gore Verbinski'nin, senaristliğini Ted Elliot ve Terry Rossio'nun yaptığı bir macera filmi serisidir. Walt Disney'de bulunan korsan parkı bu filmleri temel almıştır. Üçlemenin ilk filmi olan Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti adlı yapım 9 Temmuz 2003 tarihinde gösterime girdi. Filmin gişedeki beklenmeyen başarısından sonra Walt Disney filmi bir üçlemeye dönüştürmeye kararı verdi. Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı ilk filmden üç yıl sonra, 7 Temmuz 2006'da gösterime girdi. Devam filmi, ilk filmin başarısının tesadüf olmadığını kanıtlayarak açılış gününde birçok gişe rekoru kırdı. Film sinemalardan çıktığında 1,066,179,725$ gişe hasılatı elde etmişti. Üçlemenin son filmi Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu, 24 Mayıs 2007'de tüm dünyada aynı anda gösterime girdi. Sonunda üçleme dünya çapında yaklaşık olarak 2.79 milyar $ kazandı. Serinin dördüncüsü ve ilk 3D filmi olan Karayip Korsanları Gizemli Denizlerde 20 Mayıs 2011'de ABD'de vizyona girdi.

KARAYİP KORSANLARI: ÖLÜ ADAMIN SANDIĞI KONUSU NEDİR?

Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti filminden 3 yıl sonra vizyona giren Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı filminde, bir kez daha kılıç savaşçısı korsanların dünyasına misafir oluyoruz. Bu filmde Kaptan Jack Sparrrow'a, Uçan Hollandalı'nın kaptanı olan Davy Jones'a kan borcu olduğu hatırlatılır. Davy Jones ise cehennemden çıkan bir mürettebatı olan hayalet geminin kaptanının ismidir. Kaptan Jack Sparrow, kan borcunu temizlemezse, Davy'nin kölesi olarak, yani bir hayalet kölesi olarak kalmaya mahkum edilecektir. Jack Sparrow'un içinden çıkamayacağı durum pek görülmediği üzere illa ki bir yol bulacaktır. Ölü Adamın Sandığı'na sahip olan kişinin Davy Jones'un da kontrol edebileceğini fark edilince durum daha karışık bir hale gelir.

KARAYİP KORSANLARI: ÖLÜ ADAMIN SANDIĞI OYUNCULARI KİMLERDİR?

Johnny Deep - Jack Sparrow

Orlando Bloom - Will Turner

Keira Knightley - Elizabeth Swann

Bill Nighy - Davey Jones

Jonathan Pryce - Governor Weatherby Swann

Alex Norton - Captain Sam Bellamy

Jack Davenport - Commodore James Norrington

Derrick O'Connor - Very old man