Karavanla dünyayı gezerken, deniz kaplumbağalarına can oldular

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - KARAVANLA dünyayı gezerken pandemide sınırlar kapatılınca uzun süre Antalya'nın Manavgat ilçesinde kalan İngiliz Youtuberlar Chris ve Marianne Fisher çifti, sosyal medyada deniz kaplumbağalarının korunması için kampanya başlattı. Birçok ülkeden youtuberın, takipçilerine duyurduğu kampanyayla 5 ayda toplanan 350 bin liranın bir bölümüyle Deniz Kaplumbağaları Akdeniz Fokları Kum Zambakları Koruma ve Yaşatma Derneği (DEKAFOK) Bilgi Gözlem Merkezi kuruldu.

Geçen yıl haziran ayında, karavanla '20 ayda 20 ülke' sloganıyla dünya seyahatine çıkan İngiliz Chris ve Marianne Fisher çifti, koronavirüs nedeniyle sınırlar kapatılınca Türkiye'de kaldı. Dünya turu planına ara vermek zorunda kalan çift, 5 ay önce Manavgat'a geldi. İlçede DEKAFOK Başkanı Seher Akyol ile tanışan İngiliz çift, derneğe çalışmalarında yardımcı olabilmek için 'Tread The Globe/Dünyayı Adımlamak' isimli Youtube sayfasında yardım kampanyası düzenledi. Daha sonra seyahatlerine devam eden çift, bu süreçte karavan dünyasının Youtuberlarıyla görüştü. Yeniden ilçeye gelen çift, DEKAFOK'un kuruluşunun birinci yılı için düzenlenen partiye katıldı. Kutlamaya, çiftin davet ettiği ABD, İngiltere, Hollanda ve Almanya'nın yanı sıra birçok ülkeden gelen Youtuberlar da katıldı. Partide konuşan Marianne Fisher, Youtuber arkadaşlarından DEKAFOK'un deniz kaplumbağalarıyla ilgili çalışmalarını sosyal medya sayfalarından paylaşarak takipçilerden destek istemelerini talep etti.

Toplanan bağışlarla sahil temizliği yapıldığını, ATV motor alındığını aktaran Akyol, "Bilgi Gözlem Merkezi'ne elektrik üretimi için güneş enerji paneli kurulması planlanıyor. DEKAFOK Bilgi Gözlem Merkezi'nde yer alan deniz kaplumbağası yuvası maketinde ziyaretçilere caretta yumurtaları, yumurtadan çıkan yavrular, kaplumbağaların denizle buluşma anı anlatılıyor" dedi.