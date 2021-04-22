Karatay diyeti nedir? Başlamak isteyenler için karatay diyeti listesi
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Karatay diyeti nedir? Başlamak isteyenler için karatay diyeti listesi

Karatay diyeti nedir? Başlamak isteyenler için karatay diyeti listesi
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Koronavirüs kapsamında vaka sayıları artış gösterirken, hayatımızdaki olumsuz etkileri büyüyor. Özellikle pandemi döneminden dolayı bir çok kişi bulaş riskini göze almayıp evde zaman geçirmeye dikkat ediyor. Artan vaka sayıları ve bu artışa bağlı gelen kısıtlamalar ile birlikte en büyük sorunlardan birisi de alınan kilolar oldu. Bir çok kişi bu süreçte çözümü diyetlerde buldu ve internette "Karatay diyeti nedir? Karatay diyet listesi" kelimelerini aratmaya başladı.

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte forma girmek isteyen kişilerin en büyük problemlerinden biri de alınan kilolar oldu. Koronavirüs vakalarının ülkemizde artış göstermesi ve bulaş riskiyle birlikte kapanan spor salonlarından sonra kilo vermek isteyen bir çok kişinin tercihi diyetler oldu. Bu diyetlerden en bilineni televizyonda beslenme ile ilgili verdiği başarılı önerileriyle Prof. Dr. Canan Karatay'ın oluşturduğu "Karatay Diyeti" diyeti oldu. Az kalorili bu beslenme planında 10-15 gün gibi bir sürede 5 kilo vermeniz mümkün. Bölgesel yağlanmayı engellemek, sağlıklı ve hızlı kilo vermek isteyenlerin ilk tercihi olan Karatay diyeti hakkındaki detayları haberimizde sizler için araştırdık.

KARATAY DİYETİ NEDİR?

Karatay diyeti öncelikle vücudun aç kalarak değil tokluk hissini güne yayarak kilo vermenizi sağlar. Şeker ve Ekmeğin "Tatlı Zehirler" olarak görüldüğü Karatay diyetinde, öğün miktarı minimuma indirilerek doyurucu ve besleyici gıdalar ile kilo vermeyi esas almaktadır. Protein, sağlıklı yağlar ve bazı karbonhidratlar serbesttir. Karatay diyetinde Lepin hormonunu kontrol altında tutarak insülin direncini kırmayı ve bu sayede göbek bölgesindeki yağlanmayı engellemeyi hedefliyor.

Karatay diyeti nedir? Başlamak isteyenler için karatay diyeti listesi

KARATAY DİYETİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER NELERDİR?

Her diyette olduğu gibi Karatay diyetinde de dikkat edilmesi gereken önemli etkenler vardır. Bu kurallara dikkat edilmesi durumunda sağlıklı bir şekilde 2 haftada 5 kilo verebilir yaza formda girebilirsiniz. Karatay diyetinde dikkat edilmesi gerekenler;

Kahvaltılar bol protein içermelidir.

Ara öğünler kaldırılarak günde en fazla 2-3 öğün yapılmalıdır.

Şeker ve Tuz kesinlikle kullanılmamalıdır.

Günde en az 2-3 litre su tüketilmelidir.

Yemekler düşük ısıda uzun süre pişirilmelidir.

Asitli, alkollü ve kafein oranı yüksek içecekler asla tüketilmemelidir.

Diyet süresince hazır ve işlenmiş gıdalar tüketilmemelidir.

Yüksek nişasta içeren pirinç, makarna ve patates tüketimi yasaktır.

Ayçiçek yağı ve mısırözü yağı yerine zeytinyağı tüketilmelidir.

Gün içerisinde sadece bir porsiyon meyve tüketilebilir.

Her gün yatmadan önce 30-40 dakika yürüyüş tavsiye edilmektedir.

Öğünler arasında 4,5 – 5 saat ara olmalıdır.

Kavrulmuş kuru yemişler yerine taze kuru yemişler tüketilmelidir.

Akşam 20:00'den sonra yiyecek tüketilmemelidir.

Akşam öğününden sonra asla katı gıda tüketilmemelidir.

Ayran, şekersiz çay ve şekersiz kahve günde 1 kez tüketilebilir.

Karatay diyeti nedir? Başlamak isteyenler için karatay diyeti listesi

KARATAY DİYET LİSTESİ

Kahvaltı

1 haşlanmış yumurta veya menemen veya 2 yumurtalı omlet

1-2 dilim beyaz peynir

8-10 tane zeytin tercihe göre üzerine zeytin yağ ve kekik olabilir

1 fincan ceviz içi veya fındık

Öğlen (Açlık hissediliyorsa)

Zeytinyağlı sebze yemeği

1 bardak ayran

Zeytinyağlı mevsim salata veya bir porsiyon meyve ve bir avuç fındık

Akşam

Tavuk eti veya Izgara balık veya Kırmızı et

Zeytin yağlı mevsim salata

1 kase yoğurt

Karatay diyetinin uzun süre yapılması bazı sağlık sorunlarına sebep olabilmektedir. Bütün bunların yanı sıra hamilelik, diyabet, kolesterol ya da bilinen kronik bir rahatsızlığınız var ise kesinlikle diyet yapmamanızı öneririz. Ayrıca her metobolizma farklılık göstermektedir. Öncelikle diyete başlamadan değerlerinizi ölçürmenizi ve diyetisyen gözetimi olmadan diyet yapmamanızı tavsiye ederiz.

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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