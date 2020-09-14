Karantinasının bitmesine 4 saat kala sokakta yakalanan bir kişi yurda yerleştirildi
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Karantinasının bitmesine 4 saat kala sokakta yakalanan bir kişi yurda yerleştirildi

Koronavirüsle mücadele kapsamında karantina kararına uymayanlar KYK yurtlarına yerleştiriliyor. Sivas'ta da karantinasının bitmesine 4 saat kalan bir kişi sokakta yakalanınca yurda yerleştirildi.

14.09.2020 07:34 | Son Güncelleme: 14.09.2020 08:01

Sivas'ta 14 günlük karantina süresinin bitmesine yaklaşık 4 saat kala sokağa çıkan kişi, Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) ait yurda yerleştirildi.

KOMŞULARI İHBAR ETTİ

Edinilen bilgiye göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi nedeniyle Yeni Mahalle'deki evinde karantinada kalan 53 yaşındaki H.A. akşam sokağa çıktı.

Komşularının ihbarı üzerine mahalleye gelen polis ve sağlık ekipleri, H.A'yı karantinayı ihlal ettiği gerekçesiyle ambulansla KYK yurduna gönderdi.

Karantinasının bitmesine 4 saat kalan bir kişi KYK yurduna yerleştirildi

DOKTORUYLA KONUŞTUĞUNU SÖYLEDİ

Karantina süresinin dolmasına yaklaşık 4 saat kala sokağa çıkan H.A. yurda yerleştirildi. H.A'nın ekiplere, doktorunu aradığını ve onun bilgisi dahilinde dışarı çıktığını söylediği öğrenildi.

Öte yandan Sivas'ta karantina kurallarını ihlal eden 5 kişinin daha yurda yerleştirildiği belirtildi.

3 BİN 150 LİRA CEZASI VAR

Sivas Valisi Salih Ayhan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 pozitif olduğu halde karantina kurallarını ihlal edenler, 3 bin 150 lira cezai işlem ile adli soruşturma başlatılarak KYK yurtlarına yerleştiriliyor. Unutmayalım dünyaya sadece bir kişiden yayıldı. Kendimiz ve toplum sağlığı için lütfen daha hassas olalım." ifadesini kullandı.

Karantinasının bitmesine 4 saat kala sokakta yakalanan bir kişi yurda yerleştirildi
Haber Yorumları (1)
ELEMAN: Tam falakalik bir kisi iste.
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