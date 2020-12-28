Karantinasının bitmesine 1 gün kala dışarı çıkan adam yurda yerleştirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Karantinasının bitmesine 1 gün kala dışarı çıkan adam yurda yerleştirildi

28.12.2020 14:04 | Son Güncelleme: 28.12.2020 14:09

Bolu'da karantina süresinin bitmesine 1 gün kala dışarı çıkarak belediyeye giden Seyit Ahmet Koç (68), 14 gün daha karantinada kalması için yurda yerleştirildi.

Bolu'da karantina süresinin bitmesine 1 gün kala dışarı çıkarak belediyeye giden Seyit Ahmet Koç (68), 14 gün daha karantinada kalması için yurda yerleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Belediyesi girişinde HES kodu sorgulaması yapan görevliler, Seyit Ahmet Koç'un (68) korona virüs temaslısı olduğu ve karantina süresinin bitmesine 1 gün kaldığını belirledi. Belediye görevlileri karantina kurallarını ihlal eden Koç'u güvenli bir alana alarak durumu polis ve 112 Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, HES kodu sorgulamasını yaptıkları Koç'a karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası uyguladı. Koç, sağlık ekipleri tarafından ambulansa bindirilerek 14 gün daha karantinada kalacağı yurda götürüldü. - BOLU

Karantinasının bitmesine 1 gün kala dışarı çıkan adam yurda yerleştirildi
Karantinasının bitmesine 1 gün kala dışarı çıkan adam yurda yerleştirildi
Karantinasının bitmesine 1 gün kala dışarı çıkan adam yurda yerleştirildi
Karantinasının bitmesine 1 gün kala dışarı çıkan adam yurda yerleştirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Mustafa Şentop Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Coşkun Sabah Demet Akalın Hatice Şendil Murat Dalkılıç
Spor Ryan Babel Okan Buruk Mbwana Samatta Bahattin Şimşek Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kaza Elazığ Otomobil Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karantinasının bitmesine 1 gün kala dışarı çıkan adam yurda yerleştirildi | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 14:30:32. #1.14#
title