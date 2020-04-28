Karantinadaki minik Alparslan'a doğum günü sürprizi
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Karantinadaki minik Alparslan'a doğum günü sürprizi

- Karantinadaki minik Alparslan'a doğum günü sürprizi 6. yaş doğum gününü karantinada kutladı Hollanda'dan getirilerek korona virüs tedbirleri kapsamında Denizli'de karantinaya alınan minik Alparslan'a yurt personeli tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.

Karantinadaki minik Alparslan'a doğum günü sürprizi
28.04.2020 19:26 | Son Güncelleme: 28.04.2020 19:27

- Karantinadaki minik Alparslan'a doğum günü sürprizi

6. yaş doğum gününü karantinada kutladı

DENİZLİ - Hollanda'dan getirilerek korona virüs tedbirleri kapsamında Denizli'de karantinaya alınan minik Alparslan'a yurt personeli tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.

Dünyayı sarsan korona virüs (Covid-19) sebebiyle birçok ülke sınırlarını kapatırken aynı zamanda havayolu ulaşımlarını ise askıya aldı. Covid-19 öncesi yurtdışı seyahatinde bulunan vatandaşlar sınırların kapatılması ve uçuşların askıya alınmasıyla gittikleri ülkelerde kaldılar. Türkiye ise kademeli olarak gittikleri ülkelerde kalan vatandaşları bir bir yurda getirirken tedbirler kapsamında 14 gün süreyle farklı illerde Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarında karantinaya aldı. Geçtiğimiz günlerde Hollanda'dan Denizli'de bulunan Prof. Dr. Cevat Akşit öğrenci yurduna getirilen Soylu ailesi, burada 14 günlük karantinaya alındı. 6 yaşındaki Alparslan Soylu'nun ise doğum gününe denk geldi. Yurt idarecileri karantina süresince tek kişilik odalarda kalan vatandaşların sıkılmamaları ve iyi vakit geçirmeleri için farklı etkinlikler düzenlerken, buradaki vatandaşların doğum günlerini unutmadı. Minik Alparslan'ın doğum günü olduğunu öğrenen yurt müdürü sürpriz yapmak istedi. Üzerine 'Mutlu Yıllara' yazılan pasta ile Alparslan'ın odasına gidildi. Pastayı gören minik Alparslan'ın mutluluğu ise gözlerden kaçmadı. 6 yaşındaki Alparslan'ın sürekli olarak 'anne doğum günüm burada mı kutlanacak' diye sorular sorduğunu belirten anne Fatma Soylu, "Konya'da yaşıyoruz. Hollanda'dan getirdiler bizi buraya. Sağ olsunlar, Allah razı olsun devletimizden, milletimizden, başkanımızdan. Bize yardımcı oldular. Burada kendimizi evimizde gibi hissediyoruz. Görevlilerin hepsi yardımcı oluyorlar. Çok mutluyuz, hiç yabancı hissetmedik kendimizi. Kendi evimizde gibiyiz. Bir de şimdi doğum gününü de kutladıkları için çok mutlu olduk. Herkese tekrardan teşekkür ederiz" dedi.

"Onların kendilerini evlerinde hissetmeleri de bizi mutlu ediyor"

Karantina boyunca evlerine gidemeyerek vatandaşlara hizmet eden personele teşekkür eden yurt müdürü Adil Yapar ise "Hollanda'dan gelen 343 vatandaşımızı ağırlıyoruz. 14 günlük karantinadalar. Sıkılmamaları için elimizden gelen gayreti sergiliyoruz. Bu arada da bütün personelimize teşekkür ederiz. Öz veriyle çalışıyorlar. Vatandaşların mutlu ve huzurlu olmaları için ellerinden gelen gayreti sarf ediyorlar. Bugün de 6 yaşındaki çocuğumuzun doğum günüydü. Onu mutlu etmek adına 'burada doğum gününü kutlayabilir miyiz, kutlar mıyız?' düşüncesinde bulunduk. Bir nebze hafifletmek için Alparslan çocuğumuzun doğum gününü kutladık. Onu mutlu ettik. Onların kendilerini evlerinde hissetmeleri de bizi mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

Doğum günü pastasını görmesiyle adeta mutluluktan uçan minik Alparslan ise, "Çok mutluyum. Kendimi iyi hissediyorum" dedi. 6 yaşında karantinada doğum günü kutlanan Alparslan ise kendisine pasta getiren görevlilere çikolata hediye etti.

Karantinadaki minik Alparslan'a doğum günü sürprizi

Kaynak: İHA

Manşet

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