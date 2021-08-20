Karantina sürecinin tamamlanmasına 3 gün kalmıştı: Covid-19 testi pozitif olan kişi radara takıldı

Kırıkkale'de Covid-19 PCR testi pozitif olan bir kişi, karantina süresinin tamamlanmasına 3 gün kala bulvar üzerinde kurulan radar uygulamasına takıldı.

Kırıkkale'de Covid-19 PCR testi pozitif olan bir kişi, karantina süresinin tamamlanmasına 3 gün kala bulvar üzerinde kurulan radar uygulamasına takıldı. Polisin yaptığı GBT sorgusunda izleminin devam ettiği tespit edildi. Karantina yurduna alınarak 4 bin 50 lira para cezası yazıldı.

Kırıkkale Valiliği koordinesinde korona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerince, 24 saat esasına göre denetimler yapılıyor. İnsan sağlığını hiçe sayan karantina kaçağı kişilere yönelik de çalışmalar sürüyor.

Kırıkkale'de bir bulvar üzerinde trafik polisi tarafından yapılan radar uygulamasında, D.B. isimli bir şahısın GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgusu yapıldı. Karantina süresinin tamamlanmasına 3 gün kala radara takılan şahsın, korona virüsü (Covid-19) PCR testinin pozitif olduğu tespit edildi. Polis, durumu İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine bildirdi. Uygulama noktasına gelen filyasyon ekipleri, insan sağlığını tehlikeye attığı gerekçesiyle 4 bin 50 lira idari para cezası uyguladı.

Şahıs, ekip aracıyla İl Milli Müdürlüğü'ne bağlı yurtta karantinaya alındı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı