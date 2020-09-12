Koronavirüslü olmasına rağmen dükkanını açan esnaf savunmasıyla da pes dedirtti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Koronavirüslü olmasına rağmen dükkanını açan esnaf savunmasıyla da pes dedirtti

Sivas'ta koronavirüs teşhisi konulmasına rağmen hediyelik eşya dükkanını açıp satış yapan esnaf, ambulansla alınıp KYK yurduna yerleştirildi. Savunmasında test sonucunun pozitif olduğundan haberi olmadığını belirten koronalı esnafa 3 bin 150 TL para cezası uygulandı.

12.09.2020 13:47 | Son Güncelleme: 12.09.2020 14:19

Sivas'ta karantina kuralını ihlal ettiği için polis ekipleri tarafından alınarak, KYK yurduna yerleştirilen vatandaş savunması ile herkesi şaşırttı.

Sivas'ta karantina kurallarını ihlal eden 2.kişi de polis tarafından yaralanarak Sivas'ta bulunan KYK Kadı Burhanettin öğrenci yurduna yerleştirildi. R.A'nın karantina kurallarını ihlal ettiği ihbarını alan polis ekipleri R.A.'nın isimli kişinin Atatürk Caddesi üzerinde bulunan iş yerine gitti.

HEM CEZAYI HEM DE YURTTAKİ MASRAFLARI ÖDEYECEK

Yapılan incelemede R.A.'nin Covid-19 testinin pozitif olduğu anlaşıldı. R.A. karantina kullarını ihlal ettiği gerekçesi ile çağrılan bir ambulansla öğrenci yurduna yerleştirildi. Ayrıca R.A'ya karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesi ile 3 bin 150 TL para cezası uygulandı. R.A'nın yurtta kaldığı sürece oluşacak masrafları da kendisinden tahsil edilecek.

SAVUNMASI PES DEDİRTTİ

R.A. geçtiğimiz gün yaptırdığı Covid-19 test sonucunun pozitif olduğunu polis ekiplerinden öğrendiğini belirtip, ihbarcının test sonucunu kendisinden önce nasıl öğrendiğini bilmediğini söyledi. N.A. yaptığı açıklamada, "Test sonucumun pozitif olduğundan haberim yoktu. Dün şüphelendim, test verdim. Bugün gidip, 3-4 gibi alacaktım. Benim haberim olmadan, başkalarının haberi olmuş. Esnafım ben dükkanımı açıyorum. Ne olacağından haberim yok" dedi.

Koronavirüslü olmasına rağmen dükkanını açan esnaf savunmasıyla da pes dedirtti

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (4)
HAYVANAT BAHÇESİ: KAFESE KOYUN 50 KURUŞA DA SEYRETTİRİN
Cevap Yaz Yayından Kaldır
İDAM BÖLELERİNE UYGULANMALI: KYK YERİNE BUNU TEK KİŞİLİK HÜCREYE KOYACAKSIN BIRAKACAN ORDA KALSIN SUÇU NE DİYE SORANLARADA DİYECEN CİNAYETE TEŞEBBÜS MİLYONLARCA İNSANIN CANINI ALMAYA ÇALIŞIYOR DİYE DAHA AĞIR CEZALANDIRILMASI GEREKİRDİ
Cevap Yaz Yayından Kaldır
MBK: Gidin bidde sanayi esnafini dolasin bir suru korona var ama hepsi araba tamir ediyor
Cevap Yaz Yayından Kaldır
Tüm 4 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Muharrem İnce Süleyman Soylu Mustafa Şentop Binali Yıldırım
Magazin Erol Evgin Ferhat Göçer Meryem Uzerli Yasemin Özilhan
Spor Erol Bulut Şenol Güneş Bülent Korkmaz Hakan Çalhanoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Eylül İzmir Antalya Kuyumcu
Şu an buradasınız: Koronavirüslü olmasına rağmen dükkanını açan esnaf savunmasıyla da pes dedirtti - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.9.2020 14:42:18. #1.15#
title