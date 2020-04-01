Karantina kuralına uymayanlara hapis cezası
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Bahçeşehir Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Güncel

Karantina kuralına uymayanlara hapis cezası

Korona virüs nedeniyle yurt dışından gelen ve 65 yaş üzeri kişilere uygulanan karantina sürecine uymayanlara cezai yaptırımlar olabileceğini söyleyen Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu, "Yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" dedi.

01.04.2020 11:06 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:06
Karantina kuralına uymayanlara hapis cezası

Korona virüs nedeniyle yurt dışından gelen ve 65 yaş üzeri kişilere uygulanan karantina sürecine uymayanlara cezai yaptırımlar olabileceğini söyleyen Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu, "Yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" dedi.

Korona virüs vakaları arttıkça karantina uygulamaları da hayatımıza daha fazla girmeye başladı. Virüsün yayılmaması için sıkı tedbirler alınıyor. Yurt dışından gelenler 14 günlük karantina sürecine sokuluyor. Bu durumda karantinaya alınan insanların da kurallar uyması büyük önem taşıyor. Ancak karantina uygulamasına herkes farklı tepkiler verebiliyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu, "Ceza kanununun 195. maddesi uyarınca, bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" açıklamasında bulundu.

"Fahiş fiyat uygulayanlar da cezalandırılacak"

Türkiye'de ilk korona virüs vakasının görüldüğünün açıklanmasının ardından artan hijyen, tıbbi ve gıda ürünleri fiyatları vatandaşı zor durumda bıraktı. Konuyla ilgili Türk Ticaret Kanunun 55. maddesinde haksız rekabet fiillerinin düzenlendiğini belirten Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu, "Kanunda sayılan bu fiiller arasında 'Dürüstlük kuralına aykırı reklamlar ve satış yöntemleri ile diğer hukuka aykırı davranışlar' suç olarak tanımlanmış ve 62. maddesinde de ceza olarak da iki yıla kadar hapis veya adli para cezası öngörülmüştür. Fahiş fiyatla ürün satılması 'dürüstlük kuralına aykırı davranış' olacağından, bu eylemi gerçekleştirenler 2 yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası ile cezalandırılabilecektir. Bu suç şikayete bağlı bir suçtur, yani mutlaka şikayet edilmelidir. Bunun için Ticaret bakanlığı ALO 175 şikayet hattı kurmuştur. Tüketicinin Korunması hakkındaki kanun hükümleri de fahiş fiyat uygulamasını yasaklamaktadır. Bu kanuna aykırı olarak fahiş fiyatla ürün satılması halinde Kanunda öngörülen idari para cezaları uygulanır" ifadesini kullandı.

"Sağlık görevlilerine direnenler de cezalandırılacak"

Türk Ceza Kanunun 237 ve 238. maddelerinde de konuya ilişkin suçların düzenlendiğini ifade eden Prof. Dr. Nuhoğlu, "Ceza Kanunun 237. maddesine göre, yalan haber yayarak malların değerinin artmasına sebebiyet veren üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bunun gibi Ceza Kanunun 238. maddesi uyarınca, taahhüt ettiği işi yerine getirmeyerek korona salgının önlenmesi için zorunlu eşyanın veya besinlerinin ortadan kalkmasına veya önemli ölçüde azalmasına neden olan kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ceza kanununda düzenlenen bu suçlar gerçekleştiğinde Cumhuriyet savcıları kendiliğinden harekete geçerek ceza davası açarlar. Ayrıca Umumi Hıfzıssıhha kanununda da düzenlemeler bulunmaktadır. Bu kanunun 54. Maddesi bulaşıcı hastalığı olanı ihbar yükümlülüğü getirmekte, ayrıca kanunun 282 ve devamı maddelerinde bin TL'ye kadar idari para cezaları öngörülmektedir. Ayrıca bu kanunun 284. maddesinde bulaşıcı Hastalıklarla mücadele eden sağlık görevlilerine direnenlerin ceza kanunun 195. Maddesi uyarınca cezalandırılacağı belirtilmiştir" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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