Karanlık Kilise'nin freskleri ile bin yıl öncesine yolculuk
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Karanlık Kilise'nin freskleri ile bin yıl öncesine yolculuk

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'daki tarihi Karanlık Kilise, asırlardır canlılığını koruyan freskleri sayesinde ziyaretçilerini tarihin derinliklerine götürüyor.

03.08.2020 11:32 | Son Güncelleme: 03.08.2020 11:38

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'daki tarihi Karanlık Kilise, asırlardır canlılığını koruyan freskleri sayesinde ziyaretçilerini tarihin derinliklerine götürüyor.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Göreme Açık Hava Müzesi'nin içinde yer alan Karanlık Kilise, narteks kısmındaki küçük bir pencereden çok az ışık almasından dolayı, zamana direnerek renklerini korumayı başaran tarihi freskleriyle ön plana çıkıyor.

11. yüzyılda yumuşak tüf kayalar oyularak yapılan kilisenin orijinal fresklerindeki "Son akşam yemeği", "Beytüllahim'e yolculuk", "Doğum", "Üç müneccimin tapınması", "Vaftiz", "Lazarus'un diriltilmesi", "Kudüs'e giriş", "İsa çarmıhta" ve "İbrahim peygamberin misafirperverliği" tasvirleri, turistlerin ilgisini çekiyor.

İncil ve Tevrat'ta anlatılan bazı olayların da fresklere işlendiği nadir inanç merkezleri arasında yer alan kiliseye, ek ücret ödeyerek giriş yapan turistlere, görevliler tarafından duvar ve tavana yansıtılan sahnelerle ilgili bilgi veriliyor.

Profesyonel turist rehberi Murat Dinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karanlık Kilise'nin Hristiyan inancı bakımından önemli mekanlardan olduğunu belirtti.

Bölgeyi ziyaret eden yabancı turistlerin, Karanlık Kilise'deki freskleri ilgiyle incelediğini anlatan Dinç, "Karanlık Kilise'deki freskler, ziyaret edenleri geçmişe götürüyor. Bölgede çok fazla tarihi kilise var ama freskleri en iyi korunmuş kilise Karanlık Kilise'dir. Hazreti İsa'nın doğumundan çarmıha gerilişine kadar birçok sahne burada resmedilmiş. Topkapı Sarayı için Harem ne ise Karanlık Kilise de Göreme Açık Hava Müzesi için odur." dedi.

Tur organizatörü ve turist rehberi Ahmet Kılınç da Karanlık Kilise'nin, 1985 yılına kadar varlığından haberdar olunmadığını, bölgenin turizme açılmasıyla ortaya çıkarıldığını kaydetti.

"İsa Peygamber'in genç figürü bu kilisede resmedilmiş"

Göreme Açık Hava Müzesi'nin bulunduğu alanın, 7-12. yüzyıllarda din adamı yetiştirmek amacıyla manastır olarak kullanıldığını ve inanç turizmi yönünden önemli bir merkez olduğunu dile getiren Kılınç, şöyle konuştu:

"Karanlık Kilise, Kapadokya turizme açılıncaya kadar kapalı halde kalıp gün ışığına maruz kalmamış. Bu nedenle resimlerin günümüze kadar bozulmadan gelmesi sağlanmış. Gün ışığı, fresklerin renklerini pastelleştiriyor. Turizme açılınca korumaya alınan kilisede geçmişte restorasyon çalışmaları da yapıldı. Burası, yansıtılan resimleri bakımından da bölgedeki diğer kiliselerden ayrılır. İsa Peygamberin figürleri hep orta yaşlarda resmedilmişken genç figürü, bölgede sadece bu kilisededir."

Tarihi mekanı ziyaret edenlerden Mehmet Erdoğan da geçen onca zamana rağmen duvar resimlerinin bozulmadan kalmış olmasının ilgi çekici olduğunu ifade ederek, "Burayı merak ediyorduk. Göreme Açık Hava Müzesi önemli bir müze. Çeşitli yerlerde turistik yerleri gezdik ama orijinal hali bu denli korunabilmiş yerle karşılaşmamıştık." diye konuştu.

Karanlık Kilise'nin freskleri ile bin yıl öncesine yolculuk

Kaynak: AA

Manşet

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