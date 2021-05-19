Karamanlı ve Gölhisar'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
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Karamanlı ve Gölhisar'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Karamanlı ve Gölhisar'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
Anadolu Ajansı / Murat Çoban - Haberler | Güncel

Burdur'un Karamanlı ve Gölhisar ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Burdur'un Karamanlı ve Gölhisar ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Karamanlı Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muharrem Erkil'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ardından törene katılan Karamanlı Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu ve Gençlik ve Spor ilçe Müdürü Erkil ve beraberindekiler Kaymakam Muhammed Emin Tutal'ı makamında ziyaret etti.

Kaymakam Tutal ve Belediye Başkanı Selimoğlu, ilçede düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerini verdi.

Gölhisar

Gölhisar da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 102. yılı törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından konuşan Gençlik ve Spor ilçe Müdürü Bayram Acar, 19 Mayıs'ın gençlik ve gelecek olduğunu belirtti.

Türk gencinin, Atatürk'ün gösterdiği hedefler doğrultusunda sporda, sanatta, bilim ve teknolojide birçok başarıya imza attığına değinen Acar, "Türk genci, Türkiye Cumhuriyeti'nin yılmaz bekçisi, bugün ve yarınların tek ve en büyük güvencesidir." dedi.

İlçede kutlamaların akşam saatlerinde araç konvoyuyla devam edeceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Çoban

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