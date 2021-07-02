Karaman Valisi Işık'tan Ayrancı ilçesine ziyaret

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, bir dizi açılış ve programa katılmak üzere Ayrancı ilçesini ziyaret etti.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, bir dizi açılış ve programa katılmak üzere Ayrancı ilçesini ziyaret etti.

Ayrancı Kaymakamlığı ile ilçe ziyaretlerine başlayan Vali Işık, Ayrancı Belediyesi ziyaretinin ardından Ayrancı İlkokulunu ziyaret ederek, anaokulu sınıfı ve ilkokul öğrencileriyle bir araya geldi.

Burada anaokulu öğrencilerinin seslendirdiği şiirleri dinleyen Vali Işık, bir süre sohbet ettiği minik öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Okul binasında öğrencilerin zeka ve yeteneklerini geliştirmesine yönelik hazırlanan oyun sınıfında öğrencilerle bir süre oyun oynayarak keyifli anlar yaşayan Vali Işık, okul kütüphanesindeki incelemelerinin ardından Ayrancı Kapalı Spor Salonunda sportif faaliyetlerde bulunan öğrencilerle bir araya geldi.

Ziyareti sırasında sporcularla kısa bir süre badminton maçı da oynayan Vali Işık'a burada işitme engelli milli sporcu, maçlarında oynadığı raketini hediye etti.

İlçedeki ziyaretlerini sürdüren Vali Işık, Ayrancı Ortaokulunda güneş sistemi içerisinde bulunan gezegenlerin yer aldığı "Uzay Koridoru"nun açılışını gerçekleştirerek, okul yöneticilerinden konuyla ilgili bilgiler aldı.

Okul binası ve "Z Kütüphanesi"ndeki incelemelerinin ardından sınıfları gezerek eğitimlerini sürdüren öğrencilerle bir araya gelen Vali Işık, hedeflerine yönelik bir süre sohbet ettiği öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar dileyerek çeşitli hediyeler verdi.

Vali Işık, ilçedeki ziyaretleri çerçevesinde daha sonra muhtarlar için düzenlenen belge dağıtım törenine katıldı.

Vali Işık, tören öncesinde yaptığı konuşmada Kovid-19 ile mücadelede bugüne kadar yürüttükleri özverili çalışmaları nedeniyle muhtarlara teşekkür etti.

Konuşmasında aşılama çalışmalarının önemine de değinen Vali Işık, muhtarlardan vatandaşların aşılarını zamanında yaptırmaları konusunda kendilerinden destek beklediklerini ifade etti.

Programın devamında Vali Işık ve il protokolü tarafından salgın sürecinde gösterdikleri üstün gayret ve özverili çalışmaları nedeniyle muhtarlara belgeleri verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Önder Demirkollu