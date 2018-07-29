Karaman Sosyal Medyadan Hakaret Suçuna, 2 Bin Alabalık Yavrusu Şartı Hd

Karaman'ın Ermenek ilçesinde Nuri Kelleli (37), sosyal medya hesabından alabalık avıyla ilgili görüntü paylaştı. Antalya'da oturan aynı yaştaki Erkan Mutluer de, iddiaya göre paylaşıma yorum yapıp, Kelleli'ye hakarette bulundu. Nuri Kelleli'nin şikayeti üzerine savcılığın görevlendirdiği Ermenek Adliyesi Uzlaştırma Bürosu uzmanları, tarafların anlaşması için arabulucuk yaptı. Kelleli, görüşmelerde, Mutluer'in 2 bin alabalık yavrusunu nehre bırakması karşılığında şikayetinden vazgeçeceğini söyledi. Teklifi kabul eden Erkan Mutluer, 700 liraya aldığı 2 bin alabalık yavrusunu nehre bıraktı. Muhasebeci Nuri Kelleli, yaklaşık 4 ay önce sosyal paylaşım sitesi youtubedeki sayfasından alabalık avıyla ilgili görüntü paylaştı. Bir markette çalışan Erkan Mutluer de, iddiaya göre, Kelleli'nin yakaladığı balığın kafasını taşla ezdiğini gördü. Bunun üzerine Mutluer, paylaşımın altına bu davranışı eleştiren bir yorum yaptı. İkili, karşılıklı mesajla tartıştı. Olayın ardından Kelleli, Ermenek Cumhuriyet Başsavcılığına giderek Mutluer hakkında kendisine hakaret ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

YORUMLA BAŞLAYAN HAKARET ADLİYELİK OLDU

Savcılığın görevlendirdiği Ermenek Adliyesi Uzlaştırma Bürosu uzmanları, konunun dava aşamasına taşınmadan önce tarafların anlaşması için arabulucuk yaptı. Yapılan arabulucuk da Kelleli, Mutluer'in, 4 bin adet alabalık yavrusunu satın alıp, bir nehre bırakması koşuluyla şikayetinden vazgeçeceğini söyledi. Taraflar 2 bin alabalık yavrusu noktasında anlaştı. Mutluer, Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyüne giderek 700 liraya 2 bin alabalık yavrusu satın aldı. Isparta'daki bir akarsuya balıkları bırakan Mutluer, bu durumu videoya da çekerek kanıtladı. Böylelikle dava açılmadan ikili arasındaki sorun çözüme kavuştu.

2 BİN ALABAYIK YAVRUSU KARŞILIĞINDAN ŞİKAYETTEN VAZGEÇTİ

Doğayı ve hayvanları sevdiğini belirten Kelleli, şunları söyledi

4 ay önce doğayı koruma adına alabalıkların yasal şartlarda nasıl avlanılması gerektiği konusunda bilgilendirici videoyu, youtubedeki sayfamdan paylaştım. Tanımadığım Erkan Mutluerde de paylaştığım videonun altına yorum yapıp bana hakarette bulundu. Bende suç duyurusunda bulundum. Daha sonra Uzlaşma Bürosu, arabulucuk yaptı. Ben 4 bin adet alabalık yavrusunun doğaya bırakılması koşuluyla şikayetimden vazgeçeceğimi söyledim. O da 2 bin adet alabileceğini belirtti. Doğaya faydalı bir durum olduğu için kabul edip, şikayetimden vazgeçtim.diye konuştu.

Sosyal medyada yapılan hareketlerinde cezasız kalmadığını belirten Kelleli, Son dönemlerde insanlar sosyal medyadan birbirlerine harekette bulunuyorlar ve ceza almayacaklarını düşünüyorlar. Artık bunlara da ceza var. dedi.

'MAHKEMELİK OLSUN İSTEMEZDİM'

Erkan Mutluer de, paylaşılan videonun berbat olduğunu yazdığı için başına bunların geldiğini söyledi. Aldığı balıkları, sürekli balık tuttuğu akarsuya bıraktığını anlatan Mutluer, Şikayetçi, bana, 'Bu videoyu beğenmeyen herkes hacimsiz ve etkisiz elemandır benim gözümde' dedi. O öyle yazınca ben de küfürlü yorum yazdım. Mahkemelik olsun istemezdim bu durumun. Ben de zaten dereye balık bırakmak isterdim diye konuştu.