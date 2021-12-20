Karaman İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri kışa hazır - Haberler
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Karaman İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri kışa hazır

Karaman İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri kışa hazır
AA / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel

Karaman'da karla mücadelenin etkin bir şekilde yürütülmesi, kırsalda ve köylerde yaşayan vatandaşların mağdur olmaması için il özel idaresi karla mücadele ekipleri hazırlıklarını tamamladı.

KARAMAN (AA) - Karaman'da karla mücadelenin etkin bir şekilde yürütülmesi, kırsalda ve köylerde yaşayan vatandaşların mağdur olmaması için il özel idaresi karla mücadele ekipleri hazırlıklarını tamamladı.

Vali Işık, Karaman Milletvekilleri Recep Şeker ve Selman Oğuzhan Eser ile birlikte il özel idaresini ziyaret ederek Genel Sekreter Ali Yener Terlemez'den yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler aldı.

Vali Işık, kurumun envanterinde bulunan araçların denetimini bizzat yerinde uygulayarak, zorlu kış mevsimiyle birlikte yoğun kar yağışının neden olabileceği olumsuzlukların bertaraf edilmesi ve vatandaşların hiçbir şekilde mağduriyet yaşamaması noktasında il özel idaresinin ekipman ve araçlarının 7 gün 24 saat esasına göre çalışacak şekilde tam donanımlı bir şekilde hazırlıklarını tamamladığını ifade etti.

Vali Işık, daha sonra kurum bünyesindeki tamir bakım atölyesinde de incelemelerde bulunarak bir süre sohbet ettiği kurum personellerine çalışmalarında kolaylık ve başarılar diledi.

Karaman İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri kışa hazır

Karaman İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri kışa hazır

Karaman İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri kışa hazır

Karaman İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri kışa hazır

Karaman İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri kışa hazır

Karaman İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri kışa hazır

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AA / Mehmet Çetin - Son Dakika Haberleri

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