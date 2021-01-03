Karadenizli oyuncu Eren Bülbül'ü oynayacak

Filmin yapımcılarından Mustafa Uslu, Eren Bülbül'ü canlandırması için Karadeniz bölgesinden çocuk oyuncularla görüşmeler yaptıklarını söyledi: "Yerel tiyatrolarda rol alan oyuncu çocuklarla görüşüyoruz. Şu an Trabzon ve Samsunlu 3 çocukla görüşme halindeyiz. Başrolün o bölgedeki yaşantıyı ve şiveyi bilmesi lazım. Önümüzdeki hafta isimler tam olarak netleşecek."

Ünlü yapımcı, şehit Bülbül'ün ailesini de filmde oynatarak onlara hatıra bırakmak istediğini söyledi: "Eren, bu ülkenin kahramanı bir genç. Onu yaşatmak hepimizin görevi. Ailesine de filmde yer verip onlara hatıra bırakmak istiyorum." Filmde Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'i Uğur Güneş, Eren Bülbül'ün annesini ise Gülçin Kültür Şahin canlandıracak.

MUSTAFA USLU

UĞUR GÜNEŞ

Kaynak: Hürriyet