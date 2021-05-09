Karadeniz yaylalarında, mayısta kar sürprizi (2)
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Karadeniz yaylalarında, mayısta kar sürprizi (2)

Karadeniz yaylalarında, mayısta kar sürprizi (2)
Demirören Haber Ajansı / Muhammet KAÇAR - Haberler | Güncel

OVİT DAĞI BEYAZA BÜRÜNDÜDoğu Karadeniz'de Ordu, Giresun ve Trabzon'un ardından Rize'nin İkizdere ilçesindeki Ovit Dağı Geçidi de, kar yağışıyla beyaza büründü.

OVİT DAĞI BEYAZA BÜRÜNDÜ

Doğu Karadeniz'de Ordu, Giresun ve Trabzon'un ardından Rize'nin İkizdere ilçesindeki Ovit Dağı Geçidi de, kar yağışıyla beyaza büründü. 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı Geçidi'nde mayıs ayında yağan kar, seyirlik manzaralar da oluşturdu.

Muhammet KAÇAR-Selman KUTLU/İKİZDERE(Rize),


Karadeniz yaylalarında, mayısta kar sürprizi (2)
Karadeniz yaylalarında, mayısta kar sürprizi (2)
Karadeniz yaylalarında, mayısta kar sürprizi (2)
Karadeniz yaylalarında, mayısta kar sürprizi (2)
Karadeniz yaylalarında, mayısta kar sürprizi (2)
Karadeniz yaylalarında, mayısta kar sürprizi (2)
Karadeniz yaylalarında, mayısta kar sürprizi (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammet KAÇAR

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