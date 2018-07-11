Karadeniz'de Terörist Avı Sürüyor; Elebaşı Telsizi Düşürdü

GİRESUN'un Güce ilçesinde, PKK'lı teröristlerle önceki gün çıkan, 1 askerin şehit olduğu çatışmanın ardından bölgede başlatılan hava destekli operasyonlar devam ediyor. Ormanlık alanda, dağ- taş demeden iz sürüp teröristleri arayan özel birliklere, taarruz helikopterleri ATAK ve Kobra'lar da havadan destek veriyor. Çatışmanın ardından bölge sorumlusu 'Türk Tarık' kod adlı terörist Barış Öner'in kaçarken telsizini düşürdüğü, 3'erli gruplar halinde kaçmaya çalışan grupların elebaşıyla irtibat kuramaması nedeniyle haraket kabiliyetinin azaldığı ifade edildi.

Güce ilçesine bağlı Körükbelen yaylasında Uzman Çavuş Ali Cevizci'nin şehit olduğu çatışmanın ardından ormanlık alanda izlerini kaybettiren PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Birçok yaylaya zırhlı araç konuşlandırılırken, güvenlik güçleri de ormanda arazi arama- tarama faaliyeti yürüttü. İnsansız hava araçlarının da kullanıldığı operasyona, Tunceli ve Diyarbakır'dan bölgeye sevk edilen Kobra ve ATAK taarruz helikopterleri de havadan destek verdi. Bölgede dün etkili olan yoğun sis deneniyle görüş açısı düşünce, operasyona ara verildi.

SİS KALKTI, OPERASYON YENİDEN BAŞLADI

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından bugün sabahın ilk ışıklarıyla güvenlik güçleri yeniden harekete geçti. Bölgede yaşayan vatandaşların operasyonun alanına girmemeleri konusunda uyarılar tekrarlandı.

ELEBAŞI TELSİZİ DÜŞÜRDÜ, TERÖRİSTLER ZORDA

Bölgedeki teröristlere yönelik yeni bilgiler elde edildi. 14 kişi olduğu belirlenen teröristlerin 3'erli gruplara ayrılarak hareket ettiği saptandı. Bölge sorumlusu olan İçişleri Bakanlığı'nın 'Aranan Teröristler' listesinde yeşil kategoride, başına 1 milyon lira ödül konulan 'Türk Tarık' kod adlı 'Barış Öner'in çatışma sırasında kaçarken telsizini düşürdüğü tespit edildi.

Ormanlık alanda bir çoban tarafından bulunan telsiz, askeri yetkilere teslim edildi. Terörist Barış Öner'in diğer terörist gruplarla irtibat sağlamakta güçlük çektiği ifade edildi.

PANİK TELSİZ KONUŞMALARINDA

Hava destekli operasyonların sürdüğü bölgede, teröristlerin yaşadığı panik de telsiz konuşmalarına yansıdı. Grupların, elebaşı ile kopan telsiz irtibatı nedeniyle korkuya kapıldıkları saptandı. Bölgeyi iyi tanımayan 3'erli grupların, bu nedenle hareket kabiliyeti azaldı.

Teröristlerin telsiz konuşmalarından ayrıca erzak ve mühimmat bulmakta zorluk çektikleri, özellikle yaban hayvanlarının olası bir saldırısına karşı da korku yaşadıkları belirlendi. Araziyi didik didik arayan güvenlik güçlerinin varlığı nedeniyle saklanma alanı bulmakta zorlandıkları ifade edildi.

Güvenlik güçleri, telsiz konuşmalarından grupların ilerleme yöntemlerine de deşifre etti. Terörist gruptan 2 kişi 500 metre ilerlerken, diğer teröristin ise arkadan gelecek olası bir tehlikeye karşı kontrol görevi yaptığı ifade edildi.

JÖH VE PÖH'LER DE BÖLGEDE

Operasyonlar kapsamında jandarma ve polis özel harekat ekipleri de kırsal alanlara kaydırıldı. Jandarmanın en seçkin birliği Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekipleri de sahaya indi. Tokat ve Gümüşhane'den bölgeye sevk edilen JÖH'ler de teröristlerin geçiş güzergahında önlem aldı.

VATANDAŞLAR UYARILDI

Öte yandan yetkililer, bölgede fındık hasadı dönemi başlamasıyla köylerine dönüşe geçen vatandaşlara da terk edecekleri yayla evlerinde erzak ve yiyecek bırakmamaları konusundaki uyarılarını yineledi.

- Giresun