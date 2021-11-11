Karadeniz Bölgesi'nde binlerce fidan toprakla buluşturuldu

KASTAMONU (AA) - 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Samsun, Çankırı, Çorum, Kastamonu, Amasya, Sinop ve Tokat'ta binlerce fidan dikildi.

Samsun'da fidan dikim töreni, Atakum Alanlı Piknik Alanı'nda gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Şevket Cinbir, burada yaptığı konuşmada, ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan büyük öneme sahip ormanların korunarak sürdürülebilir şekilde yönetilmesi ve gelecek kuşaklara bırakılmasının önemine işaret etti.

Son yıllarda meydana gelen orman yangınlarında kaybedilen ağaçların yerine konulması için herkesin 3 fidan dikmesinin planlandığını belirten Cinbir, çevre seferberliği kapsamında kentte Atakum, Bafra, Alaçam, Kavak ve Vezirköprü'de fidan dikme etkinliği düzenlendiğini söyledi.

Toprakla buluşan tüm fidanların gelecekte tüm canlılara nefes olacağını vurgulayan Cinbir, "Herkesi fidan bağışlayarak veya dikerek çocuklarımıza daha yeşil bir dünyayı bırakma yolunda atılan bu adımlara destek olmaya, yapılan çalışmalara katılmaya davet ediyoruz. Gelin hep birlikte geleceğe nefes, dünyaya nefes olalım." dedi.

Konuşmaların ardından öğrenciler başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin üyeleri, akça ağaç, selvi ve çamdan oluşan 10 bin fidanı toprakla buluşturdu.

Törene İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ömer Ersever, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, İl Sağlık Müdürlüğü Muhammed Ali Oruç, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Kılıç, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam katıldı.

Çankırı

Çankırı'da Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında 579 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Gölez köyü mevkisindeki fidan dikim töreninde yaptığı konuşmada, dünyanın çevre felaketleri açısından uçurumun kenarında olduğunu söyledi.

Bir sonraki adımın dikkatle atılması gerektiğini vurgulayan Ayaz, "Onun için ülkemizde son yıllarda hem orman varlığının artırılması hem yenilenebilir enerji kaynaklarının yükseltilmesi hem emisyonla ilgili gereken adımların atılması noktasında büyük bir dönüşüme imza atmaya devam etmekte." ifadesini kullandı.

Fidan dikim etkinliğinin de bu adımlardan biri olduğuna dikkati çeken Ayaz, "Son 20 yılda arkadaşlarımızın büyük gayretiyle 58 milyondan fazla fidan, ilimiz genelinde toprakla buluşmuş oldu. İnşallah önümüzdeki süreçte de hem ilimizde hem ülkemizde bu orman varlığının artırıldığına, geleceğe yönelik çevresel büyük yatırımların yapıldığını ve büyük bir dönüşümün gerçekleştiğine hep beraber şahitlik etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Ankara Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Erol da 3 yıldır 11 Kasım'da ağaç dikme seferberliği düzenleyerek orman ve ağaç sevgisini topluma yayma çabası içerisinde olduklarını kaydederek, "81 ilde çok büyük katılımla kutladığımız milli ağaçlandırma gününde Çankırı'da 8 lokasyonda toplam 579 bin fidan toprakla buluşmuş olacak. İlimizin toplam ormanlık alanı 195 bin hektar. Bu, il genel alalının yüzde 26'sına isabet ediyor. Bütün bu çalışmalarımızla bundan sonra da dikime devam ederek Çankırı ilindeki orman varlığını artırma çabası içerisindeyiz." dedi.

Çankırı Orman İşletme Müdürü Muhammet Şamil Yağlıoğlu da emeği geçenlere teşekkür etti.

Törene Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük ile kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Çorum

Çorum'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Bayatgediği mevkisindeki ağaçlandırma alanına fidan dikildi.

Vali Mustafa Çiftçi "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" kampanyası kapsamında saat 11.11'de başlayan etkinlikte fidan dikti.

Çiftçi, gazetecilere, Orman Genel Müdürlüğünce başlatılan ağaçlandırma seferberliği kapsamında Çorum'da yıl sonuna kadar 1 milyon 590 bin fidanın toprakla buluşturulacağını söyledi.

Türkiye'de ağaçlandırma seferberliğinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başladığını hatırlatan Çiftçi, "Bu yıl Antalya ve Muğla'da çıkan orman yangınlarıyla orman varlığımız büyük ölçüde zarar gördü. Orman Genel Müdürlüğümüz de bunu telafi etmek için kampanya başlattı. Kampanya çerçevesinde 84 milyon vatandaşımızın her biri için üçer fidan dikilmiş olacak yıl sonuna kadar. İlimizin nüfusu da 530 bin olduğuna göre yıl sonuna kadar ilimizde yıl sonuna kadar 1 milyon 590 bin fidan toprakla buluşturulacak." diye konuştu.

Çiftçi, 1 milyon 280 bin hektar yüzölçümüne sahip Çorum'un yüzde 38'ine karşılık gelen 475 bin hektarlık kısmının ormanlık alandan oluştuğunun altını çizerek, "İlimizde son 20 yılda 46 bin 733 hektarlık alanda ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmaları yapılmıştır. Bu alanlara yaklaşık 71 milyon fidan dikilmiştir. Bu şekilde son 20 yılda ilimizde orman varlığı yüzde 26,5 artmıştır." ifadesini kullandı.

Etkinlikte Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, çeşitli kurumların temsilcileri ve öğrenciler de fidan dikti.

Kastamonu

Kastamonu'da "Milli Ağaçlandırma Günü" etkinlikleri kapsamında 40 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Vali Avni Çakır, Kastamonu Üniversitesi Kampüsü'nde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, fidan dikmenin önemine değindi.

Türkiye topraklarının yüzde 30'unun ormanlarla kaplı olduğunu kaydeden Çakır, "Küresel olarak iklim değişikliklerini de dikkate alındığında bir önceki yıldan çok daha fazla çaba gösterilmeli. Kastamonu'nun topraklarımızın yüzde 67'si verimli ormanlarla kaplı ama biz de orman yangınları konusunda sıkıntılı bir iliz." dedi.

Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu ise kentte 2019 yılında 626 bin fidanın toprakla buluşturulduğunu, 120 bininin de vatandaşlara dağıtıldığını anlatarak, "2020 yılında 170 bin fidan dikilmiş, 70 bin fidan ise halkımıza dağıtılmıştır. 2021 yılı Ekim ayı sonu itibarıyla 60 bin fidan dikimi gerçekleştirilmiş. Bugün de ilimizde 40 bin fidan daha toprakla buluşturulacak." diye konuştu.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal da etkinliğe katılanları tebrik etti.

Konuşmaların ardından fidan dikimi gerçekleştirildi.

Amasya

Amasya'da "Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla 10 noktada 155 bin fidanın dikimi gerçekleştirildi.

Vali Mustafa Masatlı, Karasenir Mahallesi'nde düzenlenen fidan dikme etkinliğinde yaptığı konuşmada, ilde ağaçlandırma faaliyetlerinin sayısının her geçen gün arttığını belirterek, "Sadece fidan dikme etkinlikleriyle, ormanlarımızı artırmakla değil aynı zamanda mevcut ormanlarımızı da koruma noktasında hepimize çok büyük görevler düşüyor. Çevremizi korumaya devam etmeliyiz. Sürdürülebilir bir dünya için, sürdürülebilir bir çevre için üzerimize büyük görevler düşüyor" diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar, fidanları toprakla buluşturdu.

Etkinliğe Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Fatih Ören ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı da katıldı.

Sinop

Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Sinop Abalı Köyü Soğulcak Mahallesi'nde fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Vali Ömer Karaömeroğlu, burada yaptığı konuşmada, "Bugün fidan, yarın nefes" sloganıyla dünyaya nefes olduklarını vurgulayarak, ormanları korumak ve gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmayı amaçladıklarını kaydetti.

Etkinlikte 230 dönüm alana çeşitli türlerde 29 bin fidan toprakla buluşturuldu. Dikilen fidan sayısının daha sonra 50 bina çıkartılacağı belirtildi.

Tokat

Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Bedestenlioğlu Mahallesi Organize Sanati Bölgesi'nde fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Vali Ozan Balcı, burada yaptığı konuşmada, ağaçlandırma seferberliğine Tokat'tan da fidan dikerek destek olduklarını dile getirerek, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla başlatılan bu kampanyaya destek vermekten dolayı mutluyuz. Ağaçlandırma seferberliğinin ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

Daha sonra Balcı ve beraberindekiler, fidanları dikti.