Karacan: "Türkiye Artık Eski Türkiye Değil"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Balıkesir'de bazı temaslarda bulundu. AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Karacan ardından STK temsilcileri ile buluştu. Konuşmasında Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığını vurgulayan Karacan, "Türkiye'nin gelişimi tüm dünyayı kıskandırıyor" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Balıkesir ziyareti kapsamında AK Parti İl Başkanlığında teşkilatlara seslendi. Karacan, "Bugün Balıkesir'le hasbıhal edeceğiz, bugün Balıkesir'le sohbet edeceğiz. Biz bugün Balıkesir'i dinlemeye geldik. Sayın Başbakan'ın Cumartesi teşrifinden evvel Balıkesir'in düşünceleri nelerdir. Öncelikleri nelerdir bunları konuşacağız. İnşallah bundan sonra STK'lar ile her iki ayda bir teşkilat olarak sivil toplum kuruluşları ile hasbıhal edeceğiz. Şimdiye kadar kimlerin emeği geçtiyse hepsinden Allah razı olsun. Bu bir bayrak değişimi tabi ki görevler, makamlar gelip geçici baki olan davadır. Davamızda AK Parti'ye hizmet eden Türkiye'nin gelişimi, AK Parti'nin ülkesine olan sevdası ülkesine olan borcudur. Bunun için çeşitli makamlarda arkadaşlarımız olur bundan sonrada olacaktır. Mühim olan bu davaya, bu ülkenin gelişimine hizmet eden ki liderimiz, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız ilk günden beri bu azimle bu şevkle bu ülkenin İslam coğrafyası için hizmet eden bir büyüğümüz. Ona destek hepimizin boynunun borcu. Bu ister AK Parti il Başkanı olsun, ister yönetim kurulunda olsun, ister kadın kollarında ister mahalle teşkilatından bir arkadaşımız kardeşimiz olsun, isterse de normal sade üye olsun. Ülkemizin 2002'den bu yana geldiği süreci sizler bizden daha iyi biliyorsunuz. Halkımız bunu bizden iyi biliyor. Bugün Türkiye'nin hangi konumda oluğunu, İslam coğrafyasında, tüm Ortadoğu'da nasıl bir ülke konumunda oluğunu hepimiz biliyorsunuz. Bir milyar dolar için İMF kapısında bekleyen Türkiye'den bugün dünyaya söz sahibi olan bir ülke haine geldik" dedi.

Türkiye'nin büyük bir gelişim kaydettiğini söyleyen Karacan, "Hepimiz insanız, kuluz. Önemli olan dava şuuru ile bu ülkeye hizmet etmek için mücadelemizi sonuna kadar sürdürmemiz gerekiyor. Teşkilatlarımızın 2019 giden süreçte yan yana kol kola, birbirine eksiklerini tamamlayarak, sevgi içerisinde tabii ki eksiğimiz olacak, tabii ki hatalarımız olacak ama hatalarımızı birbirimize söyleyerek dışarıda söyleyerek değil. Bu ülke için bu Türkiye'nin gelişimi için bunu yapmak boynumuzun borcu. Bunu yapmamız ülkemizin geleceği için. Bu ülke sizler iyi biliyorsunuz ki koalisyonlarla nasıl bir ülke haline geldiğini yaşadınız.

Bırakın onu 2 yıl evvel yaşadık 2015'in Haziran'ı 2015'in Kasım'ı arasındaki zamanı yaşadık. Türkiye artık eski Türkiye değil. Türkiye'nin bu gelişimi, tüm dünya kıskanıyor. Tüm dünya Türkiye'nin gelişimine, bu coğrafyadaki hakimiyetine engel olmaya çalışıyor. Çeşitli yollarla bunu denediler. Bunları MİT tırları ile denemeye kalktılar. Bunu 17-25 Aralık'taki, bunu daha sonra Gezi eylemleri ile daha sonra 15 Temmuz hain FETÖ girişimi ile denemeye daha sonra ekonomiyle çökertmeye deneme kalktılar. Hiç biri tutmadı. Niye liderinin arkasında bir halk var. Liderini bilen lideri ile yol alan liderine güvenmiş AK Kadrolar Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşları var. Kendinizi düşünmeden bu ülkenin selameti açısından, hak ettiği yerde olması için gayret etmemiz lazım. İster makamda olalım ister makamda olamayalım. Bizim dedelerimiz, ninelerimiz Çanakkale Savaşında ne makam bakmışlar ne mevkiye bakmışlar. Hiçbir şeye bakmadan vatanı, ülkesi bayrağı ezanı için toprağı için mücadelesini sürdürmüş" diye konuştu.

Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti. - BALIKESİR