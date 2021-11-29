ŞANLIURFA (İHA) - Karacadağ'da mevsimlik tarım işçileri aşılanıyor

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da korona virüse karşı aşılama oranının artırılması için sağlık ekipleri, Siverek Karacadağ'da mevsimlik tarım işçilerini aşıladı.

Korona virüs ile mücadelede kapsamında aşılama oranının en düşük olduğu iller arasında yer alan Şanlıurfa'da aşılama çalışmaları devam ediyor. Sağlık ekipleri, kentteki aşılama oranının yükseltilmesi amacıyla 44 mobil ekip ve 9 sabit nokta aracılığıyla hizmetlerini sürdürüyor. Sağlık çalışanları, kırsal mahalleleri, okulları ve evleri ziyaret ederek aşı hakkı tanımlanan her bireye ulaşmaya çalışıyor. Son olarak ekipler, Siverek ilçesi Karacadağ bölgesinde, il dışından dönen mevsimlik tarım işçilerine aşılarını yaptı.

Karacadağ bölgesinde mevsimlik tarım işçilerinin aşılarını yaptıklarını belirten Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, "Mevsimlik işçilerin aşılanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde muhtarlarımız ile irtibat halindeyiz. Bu kapsamda Siverek Karacadağ Kavaklıdere Mahallesi Muhtarı Salih İrgen'in müdürlüğümüze irtibatı ile yaylalarda hayvancılık yapan Kavaklıdere mahalle sakinlerinin evlerine döndüğü bilgisi ile sağlık ekiplerimiz, Şanlıurfa'ya yaklaşık 165 kilometre Siverek'e 65 kilometre uzaklıktaki mahalle sakinlerinin aşılarını yaptılar. Bu mahalleye sağlık ekiplerinin ikinci gelişi ve mahallenin tamamına yakın kısmı aşılandı. Kavaklıdere Mahallesi Muhtarı Salih İrgen, sağlık ekipleri mahalleye gitmeden önce kapı kapı dolaşarak aşı olmaları konusunda ikna çalışması yaptı. Kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

Kavaklıdere Mahallesi Muhtarı Salih İrgen ise "Bizim mahallemiz Siverek'ten 65 kilometre uzaklıkta. Sağlık Bakanlığından mahallemize ikinci defadır sağlık ekipleri geliyor. Daha önce mahallenin yüzde 80'i aşı olmuştu. Yayladan gelen mahalle sakinlerini de aşı olmaları konusunda kapı kapı dolaşıp, aşı olmaları konusunda ikna ettim. Allah devletimizden razı olsun" ifadelerini kullandı.

Aşı olan hamile ve yaşlı mahalle sakinleri, yaylada hayvancılık yaptıklarını, mahalleye yeni geldiklerini, muhtarın aşı konusunda uyarısı ile gelip aşı olduklarını söyledi.