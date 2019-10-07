Karaca Adası nerede? Çiçek adası nerede? Satılık ada fiyatları

07.10.2019 11:15

ABD'de yaşayan Türk iş insanına ait Marmaris'te bulunan Karaca Adası ve Ayvalık'ta bulunan Çiçek adası internet üzerinden satışa çıkarıldı. Ayvalık ilçesindeki Çiçek Adası ise 115 milyon TL, Marmaris'teki Karaca Adası 210 milyon TL değerle satışa çıkarılırken Karaca Adası nerede ve Çiçek adası nerede soruları akıllara geldi.

KARACA ADASI FİYATI NE KADAR?

316 bin metrekarelik Karaca Adası, internet üzerinden satışa çıkarıldı. Metrekare fiyatı 665 TL olarak belirlenen adanın toplam fiyatı ise 210 milyon TL olarak açıklandı.

50 ile 100 metrekare büyüklükte 3 müstakil ev bulunan adaya, mevcut imar durumuna göre günübirlik konaklama, yeme-içme, marina yapılabileceği belirtildi.

Karaca Adası

ÇİÇEK ADASI FİYATI NE KADAR?

Balıkesir'in 22 adasından biri olan Ayvalık ilçesinde bahar mevsiminde sarı ve beyaz 'koyun gözü' cinsi nergis çiçekleri açan ve adını buradan alan Çiçek Adası internet üzerinden satışa çıkarıldı. Karaya 230 metre mesafede, 267 bin metrekare alana sahip Çiçek Adası, 115 milyon liraya satışa çıkarıldı.

50 metrekare 3 bina bulunan ada, Ayvalık'a 12 kilometre, Çanakkale- İzmir yoluna ise 3,5 kilometre mesafede. 4 tatlı su kuyusunun da bulunduğu adada 2 bin zeytin ağacı, 3 bin çam ve muhtelif meyve ağaçları bulunuyor.

Çiçek Adası

KARACA ADASI NEREDE?

Sedir Adası'na (Kleopatra Adası) 4 km mesafedeki ada Karacasöğüt Köyü'ne 1000, Karaca Köyü'ne ise 500mt mesafede. Üzerinde zeytin ağaçları ve yıkık binalar bulunan ada satılık olarak turizmcilerin ve yatırımcıların dikkatine sunulmuştur. Ada, Marmaris'e 24 km (yaklaşık 15 dakika), Dalaman'a 95 km (yaklaşık 70 dakika), Akyaka'ya 20 km (yaklaşık 10 dakika) yakınlıkta ve bakir halde. Ada 316.000 m2 tapu tescilli, 65.000 m2 orman kullanımlı olmak üzere toplam 381.000 m2 (381 dönüm) yüzölçümüne sahip. Mevcut imar durumuna göre günübirlik konaklama, yeme-içme, marina yapabilmek mümkün.

Karaca Adası

ÇİÇEK ADASI NEREDE?

Çiçek Adası, Ayvalık'a 12 kilometre, Çanakkale- İzmir yoluna ise 3,5 kilometre mesafede.