Karabük'te 5 günde 250 koronavirüs testi çalışması yapıldı Karabük'te 5 günde 250 koronavirüs testi çalışması yapıldı Tam donanımlı Halk Sağlığı Laboratuvarı tam kapasite çalışıyor Karabük Valisi Fuat Gürel: "Şuana kadar 250'nin üzerinde test yapıldı ve hızlı bir şekilde müdahale edildi Sağlık Bakanlığı tarafından geçtiğimiz hafta Korona Virüs tespiti...

Karabük'te 5 günde 250 koronavirüs testi çalışması yapıldı

Tam donanımlı Halk Sağlığı Laboratuvarı tam kapasite çalışıyor

Karabük Valisi Fuat Gürel:

"Şuana kadar 250'nin üzerinde test yapıldı ve hızlı bir şekilde müdahale edildi

KARABÜK - Sağlık Bakanlığı tarafından geçtiğimiz hafta Korona Virüs tespiti için yetkilendirilmesi yapılan Halk Sağlığı Laboratuvarı 5 günde 250'in üzerinde test yaparak tam kapasite çalışmaya başladı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Korona Virüs testlerinin yapıldığı laboratuvarda incelemelerde bulunarak İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı ve Laboratuvar yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Vali Fuat Gürel, laboratuvarın geçtiğimiz hafta Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirildiğini söyleyerek, bugüne kadar 250'nin üzerinde test yapıldığını söyledi.

Vali Gürel, bütün dünyanın korona virüs salgını ile karşı karşıya olduğunu ve Karabük'te ilk vakanın görülmesiyle birlikte hızlıca tedbirlerini almaya başladıklarını kaydetti.

Karabük'te daha önce alınan örneklerin tahlil sonucu için Ankara'ya gönderildiğini belirten Vali Gürel, "Eğer siz tahlil sonucunu bir an önce alabilirseniz onun etrafındaki odak noktasını kontrol altına almak için çalışma yapmanız gerekiyordu. Onun için test sonuçlarını hızlı almamız gerekiyordu. Ankara'ya gönderdiğimiz sonuçlar yoğunluk nedeniyle son dönemlerde süreç uzayınca, Halk Sağlığı Müdürlüğünde tam donanımlı laboratuvarımız Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirildi. 40'ıncı il olarak artık testlerimizi Karabük'te yapmaya başladık. Şuana kadar 250'nin üzerinde test yapıldı ve hızlı bir şekilde müdahale edildi. İlimizde asolan dışardaki hastaların bulunup hastane ortamına getirilerek, onun çevresi kontrol altına alınabilmesi. Bu manada bu laboratuvar çok önemli olduğunu düşünüyorum. İnşallah bu tespitler sonucu etrafta hasta insan bırakmazsak, kısa sürede bu işin üstesinden geliriz. Kentimizde günlük bir iki artış oluyor. Hemen onun etrafındaki insanlar kontrol altına alınarak hızlıca sonucu ulaşmaya çalışıyoruz. Artmanın olması çok önemli değil, asıl olan dışardaki hasta insanın bulunmaması. Eğer dışarıdaki covidli bir hasta geziyorsa asıl sorun bu oluyor. Yoksa hastanedeki sayının artması önemli değil, onlara hızlıca müdahale edip sağlığına kavuşturuyoruz. En azından bu laboratuvardan saatlik kontrol yapabiliyoruz. 4-5 saat içinde sonuca ulaşıp hemen çalışmayı yerinde yapabiliyoruz" dedi.

Karabük'te günlük bir iki artışın olduğunu ve bununda büyük şehirlerden gelenlerden kaynaklı olduğunu da kaydeden Gürel, " Bizim asıl problemimiz şehrimizde yaşayan inşalar değil, dışarıdan gelen insanlar var. Özellikle büyük şehirlerden gelen insanların buraya hastalık getirebileceğini öngördük ve muhtarlarımızla toplantı yaparak hızlı bir şekilde tespit yapılmasını istedik. Çok hızlı bir şekilde 4 binin üzerinde tespitler yaptık. Bunun yanında yollarımızda polis, jandarma ve sağlık ekiplerimizle kontrol noktalarında taramalar yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Köylerde tespit ettiğimiz yaklaşık 4 bin 500 kişinin 14 günlük karantina sürecine uymasını bekliyoruz ve bunla ilgili program geliştirdik. Sokakta herhangi bir kişi görüp kolluk kuvvetlerimiz sorguladığında şehir dışından geldiğini tespit edersek ceza işlemi uyguluyoruz. Hastalıkların bir kısmını büyük şehirden gelenlerden olduğunu tespit ettik. Bunları kontrol edebilirse ilimizdeki hastalık odaklarını yok etmiş oluruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA