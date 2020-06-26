Karabük'te 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı
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Karabük'te 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı

Karabük'te 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı Aktif vak'a sayısı 180'e ulaştı, 79'unun tedavisi hastanede sürüyor Karabük'te kontrollü sosyal hayat dönemine geçildiği günden itibaren korona virüsü (Covid-19) aktif vaka sayısı 180'e ulaştı.

26.06.2020 18:24 | Son Güncelleme: 26.06.2020 18:29

Karabük'te 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı

Aktif vak'a sayısı 180'e ulaştı, 79'unun tedavisi hastanede sürüyor

KARABÜK - Karabük'te kontrollü sosyal hayat dönemine geçildiği günden itibaren korona virüsü (Covid-19) aktif vaka sayısı 180'e ulaştı. Kentte üç aylık sürede ulaşılan vak'a sayısına 25 günde ulaşılmış oldu.

Ramazan Bayramı öncesi alınan sıkı tedbirler ile korona virüs sayısının sıfırlandığı kentte, normalleşme sürecinin ardından vaka sayıları hızla artış göstermeye devam ediyor. Salgının başladığı Mart ayından Mayıs ayına kadar toplam 180 pozitif vak'anın görüldüğü kentte 10 kişi hayatını kaybetmişti.

'Üç aydaki vak'a sayısına 25 günde ulaşıldı'

Haziran ayında ülke genelinde vaka sayısının azalmasının ardından geçilen kontrollü sosyal hayat döneminden itibaren Karabük'te pozitifli vak'a sayısı yeniden 180 oldu. Böylece ikinci dalga endişesinin yaşandığı kentte 3 ay içerisinde ulaşılan vaka sayısına 25 günde ulaşılmış oldu. Şuanda pandemi servisinde 72, yoğun bakımda da 7 olmak üzere toplam 79 vak'anın tedavisi hastanede sürüyor.

'1 hasta entübe durumunda'

Yoğun bakımda tedavi gören hastalardan bir tanesinin solunum cihazına bağlı olduğu öğrenilirken, virüs nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.

Hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu olan ve evlerinde 14 gün izolasyon imkanı bulunmayan 18 vatandaş da öğrenci yurdunda gözlem altında tutuluyor.

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından salgın sürecinin başından itibaren kent genelinde 8 bin PCR testi yapıldığı öğrenildi.

Öte yandan vatandaşlara sık sık sosyal mesafe kuralı uyarısının yapıldığı ilde vatandaşların maske kullanımı ve hijyene dikkat etmesi gerektiği hatırlatılıyor.

Karabük'te 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı

Kaynak: İHA

Manşet

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